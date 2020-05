Runes utrolige selvmål: Det MÅ ikke ske

- Jeg ved ikke, hvad der skete. Den tog et ubehageligt spring, og jeg ville bare have den under kontrol med det samme. Og så kom jeg til at slå den ind på mig selv.

Rune Jarstein var ikke just nogen humørbombe, da den tyske avis Bild Zeitung onsdag aften interviewede ham.

Den norske målmand havde forinden været blandt de væsentligste årsager til, at hans Hertha Berlin havde sat point til i Bundesliga-kampen mod RB Leipzig.

Han havde fat i den

Kort fortalt fyrede Patrik Schick opportunistisk til bolden, da der var spillet 68 minutter af opgøret. Stillingen var 1-1, og Leipzigs Champions League-aspiranter havde kort forinden måttet se Marcel Halstenberg blive smidt ud.

De tusindvis af Hertha-fans, der sad hjemme ved tv-skærmene og fulgte med, kunne måske dufte muligheden for den tredje sejr i træk, efter Bundesligaen er kommet i gang igen.

Sådan gik det ikke.

Rune Jarstein dykkede ned til skuddet, og foreløbig så det fint ud. For nordmanden fik ram på bolden. I en mini-mini-mini brøkdel af et sekund så det ud til, at han tilmed havde fået fat i bolden. Men så valgte han at puffe til bolden med den ene lab, og så hoppede bolden gudhjælpemig forbi ham – og ind i nettet.

Foto: Ritzau Scanpix

Reddet i overtiden

Leipzig-spillerne jublede, Hertha-spillerne kiggede forundrede på Jarstein og hinanden.

I 20 stive minutter sloges Hertha for at udnytte overtallet og komme i nærheden af en udligning. Og det må have været en forfærdelig omgang for især Jarstein. I overtiden fik de så et straffespark, som Krzysztof Piatek udnyttede til at sikre 2-2.

- 2-2 i Leipzig er godt for os. Vi vil væk fra bundstriden, så hvert point er vigtigt, sagde Jarstein.

Det er ikke første gang i denne sæson, det er gået galt for Jarstein. I november tabte Hertha hele 4-0 til Augsburg, og nordmanden havde sin andel i nedturen.

Først var han ualmindeligt passiv ved et frispark, der fik lov at passere både forsvarsspillere og Jarstein. Og så var Hertha bagud. Senere kludrede han i en tilbagelægning, så en modstander fik held til at presse ham, så bolden røg ud til en anden Augsburg-spiller, der kunne score i et tomt mål.

Og for at det ikke skal være løgn, gennemgik dommeren efterfølgende episoden på VAR og vurderede, at Jarsteins handling og tackling på sin modstander havde været så hård, at han måttet vises ud...!

Hertha må dog fortsat siges at have fået en godkendt start på post corona-sæsonen efter 3-0 over Hoffenheim og 4-0 over lokalrivalerne fra Union Berlin.

De tidligere Champions League-deltagere ligger dog på en lidt kedelig tiendeplads, hvor man bestemt ikke kan sige sig fri af nedrykningskampen.

Se også: Helveg og Kahlenberg skal forme U-landsholdsspillere

Se også: Utilfreds med Jon Dahl: Jeg fik aldrig en forklaring

Nu går det endelig løs! Så stærk er din klub

Gyldne episoder udeladt i Netflix-hit