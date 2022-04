Russisk stats-tv afbrød storkamp

Støtte til Ukraine gjorde, at russisk stats-tv fik nok.

Den russiske tv-sportskanal MatchTV viste lørdagens topopgør i den tyske Bundesliga mellem Borussia Dortmund og RB Leipzig, men valgte at afbryde live-sendingen før pausen.

Forklaringen skal findes i nogle af de antikrigsbudskaber, som lyste op på storskærmen på det tætpakkede Signal Iduna Park.

'Stand With Ukraine', lød et af budskaberne, og det blev tilsyneladende for meget for tv-kanalen. Skærmene viste desuden blå og gule farver - de samme farver, som det ukrainske flag har.

- Desværre må vi afbryde vores sending af grunde, der er ude af vores kontrol. Normalvis er man indforstået med, at fodbold og politik er adskilt, men denne regel bliver ikke altid respekteret i Bundesligaen, sagde den russiske fodboldkommentator Igor Kytmanov, da sendingen blev afbrudt.

Det oplyser den russiske avis Tribuna ifølge norske NRK.

Artiklen fortsætter under billederne..

Det er bannere som disse, der kører under kampene i Bundesligaen. Foto: Jorgen Fromme/Ritzau Scanpix

Budskaberne om at stoppe krigen i Ukraine, blev for meget for den russiske tv-kanal Match TV. Foto: Jorgen Fromme/Ritzau Scanpix

Politik og sport

Flere vestlige fodboldligaer har på grund af invasionen af Ukraine stoppet sendingen af fodboldkampe til Rusland. Det gælder blandt andet for den engelske Premier League og franske Ligue 1.

Men russerne kunne indtil i lørdags stadig se fodboldstjernerne i den tyske liga.

MatchTV er ejet af den russiske virksomhed Gazprom-Media, der er ejet af Gazprom, som er et russisk olie- og gasselskab.

Kampen endte overraskende 4-1 til gæsterne fra RB Leipzig, som ligger på fjerdepladsen i Bundesligaen.

Danske Yussuf Poulsen, som plejer at være fast mand for RB Leipzig, blev skadet i landskampen mellem Danmark og Holland, og han var derfor ikke i startopstillingen.