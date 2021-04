Rystet over fans: Gik til angreb i nat

Tirsdag aften rykkede den tyske storklub Schalke 04 officielt ned fra Bundesligaen efter endnu et nederlag, men nedturen stoppede ikke på banen i Bielefeld.

Schalke 04 skriver på sin hjemmeside, at klubbens spillere blev mødt af vrede fans, da de kom hjem fra udekampen tidligt onsdag morgen.

Her foregik der en kortvarig 'udveksling' mellem spillerne og de fremmødte fans, som det formuleres. Ifølge pressemeddelelsen overskred fansene grænser, som ikke er til diskussion for Schalke 04.

- Klubben vil aldrig acceptere, at spilleres og ansattes fysiske integritet trues. Men det var præcis, hvad der skete i nat på grund af handlinger fra enkeltpersoner, skriver Schalke 04, der samtidig fordømmer opførslen fra fansene.

Bild var til stede, da spillerne ankom til Schalkes hjemmebane i Gelsenkirchen. De skriver, at fansene skulle have angrebet spillerne. Blandt andet med kasteskyts, mens der også blev affyret fyrværkeri.

Det tyske medie har talt med Matthias Büscher fra det lokale politi. Han fortæller, at to spillere skulle være blevet sparket, mens der dog ikke blev anholdt nogen, til trods for at politiet var mødt talstærkt frem.

Den kriseramte klub vil nu efterforske sagen og har ikke yderligere kommentarer, før der er skabt klarhed over episoden, lyder det.

Med 0-1-nederlaget mod Arminia Bielefeld tirsdag aften kan Schalke 04 ikke længere undgå nedrykning, da man blot har samlet 13 point sammen i 30 kampe. Der er 13 point op til Hertha Berlin med blot 12 point at spille om.

Det er første gang i 30 år, at Ebbe Sands tidligere klub må en tur ned i den næstbedste tyske række. Klubben har danske Frederik Rønnow i folden, men han kan glæde sig over, at hans lejeophold ender med udgangen af sæsonen, hvor han efter planen skal retur til Eintracht Frankfurt.

