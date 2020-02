Sådan har du aldrig set målmonsteret før

Det så godt ud for Borussia Dortmund, da Raphaël Guerreiro scorede til 3-2 efter 65 minutter ude mod Bayer Leverkusen.

Men på to mål på under to minutter vendte Leverkusen kampen på hovedet og vandt 4-3 i den tyske Bundesliga.

Der blev scoret masser af flotte mål, men Dortmunds norske angrebskomet, Erling Braut Haaland, kom for første gang efter sit klubskifte i januar ikke på tavlen.

For første gang i Dortmund-tiden måtte Erling Haaland forlade banen uden at være kommet på tavlen. Foto: NA FASSBENDER / AFP/Ritzau Scanpix

Haaland havde ellers scoret otte mål i sine første fire Dortmund-kampe, hvis man tæller en pokalkamp med.

Til gengæld fik flere af kampens andre angribere netmaskerne til at blafre.

Leverkusen-angriberen Kevin Volland var skarp og scorede til både 1-0 og 2-2 efter 20 og 43 minutter.

Imellem de to Volland-scoringer havde Mats Hummels og Emre Can scoret for Dortmund. Målet fra Can, der er skiftet fra Juventus, var en perle af et langskud, der sejlede ind i krogen.

20 minutter inde i anden halvleg bragte Guerreiro udeholdet foran 3-2. Det skete efter et smukt Dortmund-opspil med mange pasninger langs jorden.

Men derefter kollapsede det for Dortmund, som indkasserede mål i det 81. og 82. minut.

Først tacklede Can uheldigt bolden hen til den indskiftede Leverkusen-angriber Leon Bailey, som udlignede til 3-3.

Derefter headede Lars Bender hjemmeholdet foran 4-3, og flere mål blev der ikke scoret i den underholdende og målrige kamp.

Med nederlaget er Dortmund placeret på tredjepladsen med 39 point efter 21 kampe.

Bayern München topper rækken med 42 point, mens RB Leipzig har 41 point efter 21 kampe på andenpladsen. Bayern tager søndag imod Leipzig i et topbrag.

Leverkusen rykker med sejren op på femtepladsen med 37 point efter 21 kampe.

Tidligere lørdag spillede Fortuna Düsseldorf 1-1 ude mod Wolfsburg. Mathias "Zanka" Jørgensen blev skiftet ind efter 40 minutter for Düsseldorf, som på det tidspunkt var foran 1-0.

Union Berlin vandt 2-0 ude over Werder Bremen, og angriberen Marcus Ingvartsen kom på banen efter 63 minutter ved stillingen 1-0 ude at få scoret.

Hos Hoffenheim spillede Robert Skov hele kampen, mens Jacob Bruun Larsen kom på banen efter 82 minutter i 0-1-nederlaget ude til Freiburg.

