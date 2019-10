Sætter vild rekord

Bayern München spillede sig lørdag på førstepladsen i Bundesligaen med en hjemmesejr over Union Berlin.

På eget græs vandt Bayern 2-1, og Robert Lewandowski satte rekord ved at være den første spiller, der scorer i hver af de ni første runder i en sæson i Bundesligaen.

Lewandowski bragte Bayern foran 2-0 og havde også bolden i nettet til 3-0 i slutfasen, men den scoring blev annulleret for offside, inden gæsterne reducerede på et straffespark.

Sejren betyder, at Bayern topper rækken med 18 point.

Efter 13 minutter lynede Benjamin Pavard på en måde, der ledte tankerne hen på franskmandens drømmescoring mod Argentina ved VM i 2018.

Bolden dumpede ned foran Pavard lige uden for feltet, og han trykkede af med et drøn af en halvflugter, og bolden sejlede i mål uden chance for Union Berlin-keeper Rafal Gikiewicz.

Marcus Ingvartsen brød en lang måltørke, da han i seneste runde scorede sit første mål for Union Berlin. Den 23-årige danske angriber var med hos gæsterne, og han kunne se Robert Lewandowski øge til 2-0 efter 53 minutter.

Polakken fik lidt heldigt bolden med sig og hamrede den sikkert i mål, og dermed er han den første spiller til at score i de ni første runder i en sæson i Bundesligaen.

Kort efter fik gæsterne tilkendt et straffespark via VAR, som Sebastian Andersson misbrugte.

Så fik Lewandowski annulleret sin scoring, inden Sebastian Polter forsøgte sig fra straffesparkspletten med mere succes og reducerede.

Lokalbraget mellem Schalke 04 og Borussia Dortmund blev målmæssigt en fuser, da det hele endte 0-0.

Schalke 04 havde de største muligheder i første halvleg i, hvor gæsterne var en anelse tamme, men Schalke kunne ikke score på chancerne.

Thomas Delaney fik en på tuden i Ruhr-derbyet. Foto: Ritzau Acanpix

Thomas Delaney var med fra start og måtte behandles for næseblod i anden halvleg efter en nærkamp. Danskeren blev skiftet ud med et kvarter igen.

Yussuf Poulsen var på bænken for RB Leipzig, der på udebane tabte 1-2 mod Freiburg. Danskeren fik den sidste halve time på banen.

Robert Skov var med fra start for Hoffenheim, som på udebane besejrede Hertha Berlin med 3-2, uden at danskeren scorede.

Skov tog det hjørnespark, der førte til Hoffenheims anden scoring, til 2-0, og dermed blev danskeren noteret for en assist.

Hjemmeholdet fik udlignet til 2-2, inden Benjamini Hübner headede Hoffenheim på 3-2.

