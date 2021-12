Sagen tager helt ny drejning: Nu siger han ja

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Bayern München-spilleren Joshua Kimmich har ændret holdning til coronavaccinen.

I oktober skabte han forargelse i Tyskland, da han stod frem og fortalte, at han havde undladt at lade sig vaccinere mod coronavirus. Han var bekymret for langsigtede bivirkninger af vaccinen, lød det dengang.

Men nu vil den tyske landsholdsspiller vaccineres.

- Det var vanskeligt for mig at håndtere frygten og bekymringen, hvilket var grunden til, at jeg ikke kunne tage en beslutning i så lang tid, siger Joshua Kimmich til tyske ZDF.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix

Tilbage i oktober udelukkede han da heller ikke, at han ville lade sig vaccinere på et tidspunkt.

26-årige Kimmich blev selv smittet med coronavirus i slutningen af november og har nu lungeproblemer efter sygdomsforløbet. Derfor kommer han ikke på banen for Bayern mere i år.

Han har ikke spillet for Bayern siden 6. november.

Kimmich er da også en del af et mindretal i tysk fodbold, der ikke er blevet vaccineret endnu.

Den tyske ligaforening (DFL) oplyste i slutningen af oktober, at mere end 90 procent af spillerne og andre ansatte i de to bedste tyske rækker er vaccineret mod coronavirus.