Sammenlignes med internationalt målmonster

Jonas Wind har imponeret stort siden skiftet fra FC København til Wolfsburg på transfervinduets sidste dag.

Han har scoret i holdets sidste to kampe, og har sørget for at klubben har fået syv ud af 12 mulige point siden sin ankomt:

- Jonas er en komplet angriber. Han har tilpasset sig Bundesligaen rigtig fornuftigt, hvilket er rigtig godt for os, har hans manager i Wolfsburg, Florian Kohfeldt, tidligere sagt om sin nye nummer 9 ifølge bundesliga.com, der sammenligner danskeren med Champions League-topscoreren, Sebastien Haller:

- På trods af hans mange mål, så er Wind ikke en klassisk 9'er. Stærk i luften og fysisk, så har danskeren også en tendens til at falde ned i banen for at involvere sig i det opbyggende spil. Lidt ligesom Ajax' Sebastien Haller, skriver de.

Landsholdsspilleren fra Elfenbenskysten har i denne sæson braget mål ind på stribe. Han er topscorer i både Æresdivisionen med 16 fuldtræffere og ligeledes topscorer i Champions League med 11 scoringer.

Det er altså ikke en hvem som helst, som den danske angriber sammenlignes med:

- Jonas har en rigtig godt teknik, og finder mulighed i små rum. Han er god i hovedspillet og arbejder stenhårdt i holdets tjeneste, lyder roserne fra Wolfsburgs sportsdirektør, Marcel Schäfer.

Næste opgave for Jonas Wind og Wolfsburg er lørdagens hjemmekamp mod Union Berlin. Wolfsburg har ikke vundet deres seneste to ligakampe, og er lige nu fem point fra Hertha Berlin på den forkerte side af nedrykningsstregen.