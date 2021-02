Sand chokeret: Havde aldrig forestillet mig det her

Mægtige Schalke 04 er på vej mod afgrunden i Tyskland.

Traditionsklubben fra Ruhr-distriktet er på en klar sidsteplads i Bundesligaen og har blot vundet en enkelt kamp ud af 21 i denne sæson. Schalke 04 har været udfordret i flere sæsoner, og nu ligner det, at storklubben må en tur ned i den næstbedste række.

At det er kommet så vidt, chokerer Ebbe Sand, der tørnede ud for Schalke 04 fra 1999 til 2006 og stadig den dag i dag er en darling blandt klubbens mange fans.

- Jamen, det ville jo være fatalt. Bare se på HSV, der rykkede ned efter 55 år i den bedste række og nu ligger i 2. Bundesliga på tredje sæson. Det er ikke bare lige at komme op igen, så det kan blive rigtig svært for Schalke at rykke hurtigt tilbage, som holdet er nu, og med den risiko der er for, at man ikke kan holde på de bedste spillere som for eksempel Amine Harit, siger Ebbe Sand til Tipsbladet og fortsætter:

- Det ville være fatalt at rykke ned, for økonomien i 2. Bundesliga er jo helt anderledes, og den skranter allerede for Schalke. På en eller anden måde skal de jo nok klare den, men lige nu handler det stadig om overlevelse, og hvis de på en eller anden mirakuløs måde kan redde sig, er det noget lettere at kigge fremad og bygge op på ny. Men realistisk set er løbet jo næsten kørt.

I 2017/2018-sæsonen blev Schalke 04 nummer to i Bundesligaen efter Bayern München, så nedturen er altså kommet meget pludselig.

- Det er synd for dem, for der er så mange mennesker, der har klubben og kampene som det vigtigste at se frem til. Og så med alle de corona-udfordringer, der også er. De kan ikke få det frirum, som en god fodboldkamp helt sikkert er for dem, og samtidig er det jo socialt vigtigt. Det er et sted, hvor man kan være sammen med venner og familie, for i Schalke er det ikke kun familiefaderen, der tager til fodbold. Det er en udflugt for hele familien, og det er ret fedt.

- Men forhåbentlig kan de på en eller anden mirakuløs måde redde sig, for ellers bliver det svært. Efter 30 år i Bundesligaen vil det virkelig være historisk, hvis det ikke lykkes. Jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at det skulle ske, og det håber jeg stadig, at det ikke gør, men det ser rigtig svært ud. Det er man nødt til at sige, lyder det fra Ebbe Sand.

