Sand om afdød manager: Han kaldte mig svigersøn

Afdøde Rudi Assauer havde stor betydning for Ebbe Sands karriere. - Vi havde et tæt forhold

Den tyske fodboldlegende Rudi Assauer afgik onsdag ved døden efter have kæmpet med Alzheimer i en længere periode.

Assauer var manden, der tilbage i 1999 hentede Ebbe Sand til tysk fodbold og Schalke 04. Forud for skiftet havde Sand været igennem et hårdt kræftforløb, der hæmmede hans spil.

Rudi Assauer troede på Sand i den svære periode.

- Det betød utrolig meget for mig, at han turde satse på mig. Mange klubber tøvede på grund af mit sygdomsforløb, så jeg er meget taknemmelig for, at han troede på mig.

- Skiftet gav mig enormt meget motivation, siger Ebbe Sand til Ekstra Bladet.

Sand var på daværende tidspunkt det dyreste indkøb i Schalkes historie, da de betalte 50 mio. kr for ham.

Han kvitterede med 73 mål i 214 kampe.

Sand blev kaldt 'svigersøn'

Assauer og Sand havde syv år sammen i Schalke 04, indtil Ebbe Sand stoppede sin fodboldkarriere i 2006.

Han husker tilbage på en god tid.

- Rudi og jeg kom meget tæt på hinanden og brugte også tid sammen uden for træningsbanen.

- Vi drak tit kaffe sammen, siger Ebbe Sand

Rudi Assauer fandt på et særligt kælenavn til sin angriber - et navn, der er meget beskrivende for, hvordan han opfattede Ebbe Sand.

- Han kaldte mig 'Schwiegersohn' (svigersøn red.), og det gik vi og jokede en hel del med, siger Sand, som naturligvis er berørt af Rudi Assauers død.

- Det er utrolig sørgeligt, det er en stor personlighed, der er gået bort.

- Han var en karismatisk fyr med godt humør. Altid med en cigar i mundvigen, siger Ebbe Sand.

Vil gøre som Assauer

I sin nye rolle som sportschef i Brøndby IF har han tænkt sig at lade sig inspirere af sin tidligere manager. Det udtalte han i forbindelse med præsentationen i Brøndby til Ritzau.

- Han var fantastisk til at bakke sine spillere op. Han var en karismatisk fyr, han var tæt på sine spillere. Det vil jeg også lægge op til. Spillerne vil altid kunne komme til mig, sagde han i efteråret ifølge Ritzau.

Rudi Assauer og Ebbe Sand på tribunen

Efter karrierestoppet i 2006 har Ebbe Sand ved flere lejligheder besøgt Rudi Assauer og Schalke 04.

Som årene gik, blev sygdommen værre og værre.

Da Ebbe Sand besøgte Rudi Assauer i 2012, kunne han allerede se de første tegn.

- Jeg havde lavet en powerpoint-præsentation og nogle videoklip, som jeg viste ham. Jeg kunne heldigvis mærke, at jeg havde ham med, men han havde også svært ved at huske flere af tingene. Det var tydeligt, udtalte Ebbe Sand til Ekstra Bladet i 2012.

Ved hans seneste besøg var sagen dog en anden.

- Jeg besøgte ham senest i 2017, og der var der ikke meget af ham tilbage, siger Ebbe Sand.

Rudi Assauer blev 74 år. Han afsluttede sin karriere som spilleragent efter en glorværdig karriere som manager og spiller.

