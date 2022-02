Schalke river kontrakten over med Gazprom

Den tyske fodboldklub Schalke 04 har valgt omgående at afbryde samarbejdet med det russiske gasselskab Gazprom, der indtil i dag har været storsponsor i klubben.

Det oplyser Schalke 04 på deres hjemmeside.

Klubben er fortrøstningsfulde i forhold til at annoncere en ny sponsor snarest og forventer ikke, at det vil have indvirkning på deres økonomiske formåen.

Gazprom betalte ifølge nyhedsbureauet AFP årligt ni millioner euro, 67 millioner kroner, for at være sponsor hos tyskerne.

Schalke 04 havde allerede markeret deres holdning til den russiske invasion af Ukraine ved at flå Gazprom-logoet af deres spilledragter i torsdags.

Trøjerne vil i stedet for Gazprom fremadrettet være markeret med en 'Schalke 04'-tekst klistret henover deres tidligere russiske sponsor.

Det kunne klubbens fans allerede se under weekendens 1-1 kamp på udebane mod Karlsruhe.

Den tyske traditionsklub har brugt mange sæsoner i den bedste tyske række, men de indtager i øjeblikket en femteplads i 2. Bundesliga efter sidste sæsons nedrykning.

Gazprom havde været hovedsponsor for de kongeblå siden 2006.