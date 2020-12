Schalke styrer mod forfærdelig rekord

Den tyske storklub Schalke 04 er nu bare to kampe fra at tangere rekorden for flest kampe i træk uden sejr i Tysklands bedste række.

Den rekord tilhører Tasmania Berlin, der i 1965/66-sæsonen ikke vandt i 31 ligakampe i træk. Schalke kom lørdag op på 29, da hjemmekampen mod Arminia Bielefeld blev tabt med 0-1.

Lørdagens nederlag gør ekstra ondt, da det var mod en direkte konkurrent i bunden. Bielefeld ligger tredjesidst med ti point, mens Schalke, der ikke har vundet siden 17. januar, har fire point på sidstepladsen.

Schalke fyrede fredag den anden træner i sæsonen, da Manuel Baum blev opsagt efter knap tre måneder i jobbet.

I stedet har Huub Stevens taget hul på sin fjerde periode som træner for Schalke, men det bragte altså ikke succes i første omgang.

Huub Stevens, der netop er blevet Schalke-træner for fjerde gang, formåede ikke at få klubben ud af krisen mod Bielefeld. Foto: Leon Kuegeler/Reuters

Syv minutter efter pausen headede Fabian Klos bolden ind bag keeper Ralf Fährmann, der erstattede den skadede Frederik Rønnow.

Schalke-spillerne så efterfølgende endnu mere desillusionerede ud, og de formåede da heller ikke at vende slagets gang i årets sidste spillerunde.

I den anden ende af tabellen havde RB Leipzig chancen for at spille sig på førstepladsen med en sejr over FC Köln, men på hjemmebane måtte Leipzig nøjes med 0-0.

Yussuf Poulsen startede inde for Leipzig, men blev erstattet med svenske Emil Forsberg fra anden halvlegs begyndelse.

Leipzig havde rigeligt med chancer til at vinde, men stor ineffektivitet og en stærk præstation fra Timo Horn i Köln-målet var årsagen til den målløse forestilling.

Leipzig havde ellers bolden i mål allerede efter to minutter. Poulsen satte angrebet op, men modtageren til danskerens aflevering var i marginal offsideposition, vurderede VAR.

Hjemmeholdet pressede hårdt på i det meste af kampen, men ind ville bolden ikke.

Leipzig har på andenpladsen 28 point for 13 kampe. Leverkusen og Bayern München har henholdsvis 28 og 27 point inden deres møde senere lørdag.

Hoffenheim havde Robert Skov på banen i de første 70 minutter, da udekampen mod Borussia Mönchengladbach overraskende blev vundet med 2-1. Hoffenheim vendte 0-1 til 2-1 i det sidste kvarter.

Eksperten overrasker: Sats på bundholdet

Historisk nederlag

Schalke kyler træneren ud midt i historisk krise