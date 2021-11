Schweizisk kanonkasse redder Bo Svenssons Mainz

Mainz og holdets danske cheftræner, Bo Svensson, fik fredag 1-1 mod Borussia Mönchengladbach i Bundesligaen.

Hjemmeholdet Mainz havde flest og de største chancer i opgøret, men måtte alligevel slide hårdt for pointet, som kom i hus via en flot scoring af schweizeren Silvan Widmer.

Mainz ligger efter kampen nummer fem i Bundesligaen med 17 point efter 11 kampe. Gladbach er nier med sine 15 point.

Den danske angriber Marcus Ingvartsen fik opgørets sidste par minutter plus tillægstid for Mainz.

Opgøret igennem var Mainz det mest pågående mandskab, men Gladbach havde en særdeles stærk keeper i schweiziske Yann Sommer, der flere gange reddede sit mandskab.

Omvendt var Mainz-keeper Robin Zentner alt andet end skarp efter 38 minutter, da han lod bolden trille ud til midtbanespilleren Florian Neuhaus efter et langskud.

Det gav udeholdet en nem scoring og en 1-0-føring, som det takket være flere stærke Sommer-aktioner holdt fast i frem til det 75. minut.

Her faldt bolden lidt tilfældigt ned for fødderne af kantspilleren Silvan Widmer efter et blokeret indlæg, og han drejede hårdt kuglen helt op i krydset uden chance for Sommer.

Mainz pressede på for sejren i slutfasen, men måtte nøjes med en pointdeler.