Scorede kæmpe job: Uden ham var jeg lærer

Danmark har fået en cheftræner i den tyske Bundesliga for første gang siden Kasper Hjulmand.

Sjovt nok er det i den samme klub - Mainz.

Og hvis ikke det er kuriøst nok, så spillede Mainz' nye træner i klubben under netop Kasper Hjulmand.

Bo Svensson fortæller i et interview med tyske Kicker, hvordan den danske landsholdstræner havde stor betydning for, hvilken vej, han besluttede at gå, da karrieren sluttede.

- Min plan var at rejse hjem og studere, måske arbejde med unge mennesker i en rolle som lærer. Hvis ikke Kasper Hjulmand var kommet til, ville jeg sandsynligvis være lærer i Danmark, mindes den tidligere forsvarsspiller.

Danskeren fik sit første point mod Dortmund. Foto: Ralph Orlowski/Reuters

Tilbage i 2014, da karrieren gik på held, var Bo Svensson med egne ord 'træt af fodbold', men Hjulmand så en kommende træner i Svensson. Tanken begyndte at spire i hovedet, og to tidligere trænere havde også gjort indtryk.

I sin tid i den tyske Bundesligaklub har han spillet under både Jürgen Klopp og Thomas Tuchel, og her lod han sig inspirere af deres nye måde at se fodbold på.

Efter sin spillerkarriere tog Svensson en træneruddannelse i Mainz, inden han tog til FC Liefering i Østrigs 2. division i sommeren 2019.

Nu er cirklen sluttet, og Bo Svensson kunne lørdag fejre sit første point i spidsen for Mainz - og så endda mod mægtige Dortmund.

