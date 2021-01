Scorer og bliver skurk

Den danske angriber Marcus Ingvartsen fik lidt af en hovedrolle, da hans klub, Union Berlin, lørdag tabte udekampen til Augsburg med 1-2 i Bundesligaen.

Ingvartsen på kom scoringstavlen med et flot mål, men misbrugte siden et straffespark.

Florian Niederlechner havde bragte Augsburg på 1-0 efter 16 minutter, men otte minutter senere udlignede den tidligere FC Nordsjælland-angriber.

Taiwo Awoniyi afleverede til Ingvartsen, der i en position lige uden for feltet tog et træk og sparkede bolden fladt ind ved modsatte stolpe. En flot afslutning.

Anden halvleg var knap nok gået i gang, før Florian Niederlechner igen bragte sit hold i spidsen, men igen fik Ingvartsen chancen for at udligne.

Union Berlin blev tildelt et straffespark efter ti minutter, og Ingvartsen fik ansvaret for at eksekvere det. Hans hårde skud var dog ikke synderligt velplaceret, og keeper Rafal Gikiewicz kunne redde.

Et kvarter senere blev Ingvartsen skiftet ud.

Opgøret kunne have været et møde på grønsværen mellem to tidligere FC Nordsjælland-profiler, men Augsburgs dansker, Mads Pedersen, tilbragte hele kampen på bænken.

Med nederlaget falder Union Berlin ned på ottendepladsen med 28 point for 18 kampe. Augsburg har 22 point på 11.-pladsen.

