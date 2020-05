Se billederne: Fodbolden ruller i Tyskland - med forbehold

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her

Omsider er der dømt topfodbold igen, når Bundesligaen og 2. Bundesligaen starter op igen denne weekend.

Det sker dog uden tilskuere på stadion og med en række forbehold, som du kan se på billederne i artiklen.

På Ekstra Bladet kan du desuden følge med, når vi opdaterer LIVE på kampene i den bedste tyske række. Det kan du på linket her.

Foran Dortmunds stadion, Signal Iduna Park, står stewards klar til IKKE at lukke fans ind for en gangs skyld. Foto: Leon Kuegeler/Ritzau Scanpix

Bundesligaen starter op med et regulært brag, når Rivierderbyet mellem Borussia Dortmund og Schalke 04 finder sted som et af de første opgør.

Det bliver dog helt uden de fans, der ellers er med til at gøre opgøret så specielt, som det er blevet.

Det skal blive spændende at se, om de to hold kan holde den vanligt høje kadence i opgøret til trods for de tomme lægter.

Modtagelsen af de to hold foregår også med masker, afstand og en masse forbehold. Foto: Leon Kuegeler/Ritzau Scanpix

Der er mange forbehold i forbindelse med genstarten af fodbolden i Tyskland. Blandt andet skal der bæres masker af alle pånær spillerne på banen samt trænerne og dommerne.

Som følge af den lange pause har ligaforbundene fået lov til at benytte sig af fem udskiftninger, hvilket man har implementeret i Bundesligaen.

Dommer Deniz Aytekin inspicerer banen - og bærer naturligvis også maske. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

Klubberne skal desuden foretage tests af spillere og folk omkring holdet inden hver kamp for at undgå smittespredning.

I øvrigt skal spillerne holde afstand til hinanden, når de scorer.

Det er på med masken, når træningen er forbi for Daniel Caligiuri og resten af Schalke-holdet, der lørdag tager hul på Bundesligaen igen, når det gælder Rivierderbyet mod Dortmund. Foto: Tim Rehbein/Ritzau Scanpix

Bolden har ligget stille i Tyskland, siden Bundesligaen og de andre rækker blev indstillet i marts måned, ligesom det var tilfældet i stort set samtlige andre fodboldrækker.

Det vil nok passe Bayern München-direktør Karl-Heinz Rummenigge fint, da han var en af fortalerne for at blive ved med at spille, da coronavirussen først brød ud.

Fotograferne slipper ikke for at få målt temperaturen, inden de bliver sluppet løs inde på sidelinjen. Foto: Thomas Kienzle/Ritzau Scanpix

