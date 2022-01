Se episoden: Historisk straf til dansker

Bo Svensson nyder stor succes i Bundesligaen for Mainz, som i skrivende stund er placeret på tiendepladsen i tabellen med bare tre point op til de europæiske pladser.

Men det bliver uden den danske cheftræner, at Mainz lørdag gæster bundholdet Greuther Fürth.

Bo Svensson er nemlig ramt af en historisk karantæne.

Danskeren fik sit fjerde gule kort i sæsonen i seneste kamp mod Bochum, og det samlede antal strafpoint giver altså en karantænedag til træneren.

Bo Svensson har godt styr på tropperne, men ikke temperamentet. Foto: Jan Woitas/Ritzau Scanpix

Det er første gang nogensinde, det sker i de tre bedste rækker i Tyskland, siden reglen blev indført i 19/20-sæsonen.

Bo Svensson fik advarslen med få minutter tilbage af Bochum-kampen, da han efter en dommerkendelse råbte 'skuespiller' mod Bochum-bænken.

Du kan se videoen af episoden øverst i artiklen.

Efter kampen mod Bochum kaldte Bo Svensson hændelsen for en 'misforståelse' på pressemødet, og selv om sejren over Bochum fyldte mere i bevidstheden, så har den danske succestræner det mærkeligt med at skulle afsone karantæne.

- Det er lidt mærkeligt. Jeg tænker dog ikke så meget over det. Vi er bare glade (for sejren over Bochum, red.), lød det fra Bo Svensson.

- Jeg gjorde jo ikke andet end at råbe 'skuespiller' hen imod VfL Bochum-bænken (som reaktion på, at en af deres spillere forsøgte at tilrane sig et frispark, red.).

Mainz skal, uden Bo Svensson, forsøge at vende en trist stime mod Greuther Fürth. Mainz har tabt de seneste fire udekampe i Bundesligaen, men Fürth ligger sidst i rækken med bare syv point.

Assistenten, Babak Keyhanfar, overtager ansvaret i Fürth på lørdag.