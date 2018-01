Sejr til Vestergaard i Bundesligaen - uheldigt indhop af Yussuf Poulsen

Der var godt med dansk islæt i den tyske Bundesliga denne lørdag, hvor blandt andet Jannik Vestergaard nok kunne gå fra banen med en sejr i bagagen. Han var nemlig med hele kampen igennem forMönchengladbach i deres 2-0-sejr over Augsburg på hjemmebane.



Her var det forsvarskollegaen i midterforsvaretMatthias Ginter, som bragte Gladbach foran med 1-0 efter ti minutters spil, og i sidste minut af den ordinære spilletid kunne Thorgan Hazard gøre det til 2-0 og lukke kampen.



For landsholdsangriberen Yussuf Poulsen var der ikke meget glæde at se tilbage på. Han kom på banen med 20 minutter af opgøret mod Freiburg, hvor hans hold Leipzig var foran med 1-0.



Men i de følgende godt fem minutter fik Freiburg to hjørnespark, som de omsatte til mål i begge tilfælde - og så endte det med et nederlag for RB Leipzig og Yussuf Poulsen på 1-2, som giver Bayern München muligheden for at komme foran med 16 point, hvis de vinder over Werder Bremen søndag.



Den tredje dansker i kamp i Bundesligaen denne dag var Emil Berggreen, som kom ind i de sidste fem minutter af den ordinære spilletid for Mainz, som vandt med 3-2 over Stuttgart.

