To gange denne sæson har Simon Makienoks mål været pointgivende for St. Pauli i 2. bundesliga.

Men det har samtidig været de eneste to mål, den danske angriber har scoret efter sit skifte fra Dynamo Dresden i august.

I alt er han oppe på 16 kampe i Tysklands næstbedste række samt en enkelt optræden i den tyske pokalturnering.

Langt fra den succes, han selv og St. Pauli havde håbet på, da han var udset som den direkte erstatning for hollandske Henk Veerman, der rejste hjem til Heerenveen i august efter et succesfuldt ophold i Hamborg-klubben.

Og fra at have fået masser af spilletid i begyndelsen af sæsonen, er Makienok de seneste 11 kampe nede på sølle 23 minutter.

Alligevel afviser den sportslige ledelse at tale om en skuffelse, når talen går på Makienok.

For den lange dansker har fået sig en væsentlig rolle i truppen.

Det forklarer sportsdirektør Andreas Bornemann til Bild.

- Det er klart, at hans sportslige situation ikke er ideel for ham lige nu. Men Simon har stor merværdi for os med sine færdigheder; sin størrelse, hovedspillet og socialt i truppen, siger Bornemann.

Danskerens attitude er heller ikke opgivende, som andre måske ville være, hvis de var blevet henvist til bænken igen og igen.

- Simon har trådt gaspedalen ned og er fuldt motiveret. Han håber og venter på sin mulighed. Til trods for den manglende spilletid er vi alle meget glade for at have ham i klubben, siger Bornemann.

Simon Makienok står i skyggen af specielt Guido Burgstaller, der er noteret for otte mål i 14 ligakampe. De faldt i øvrigt syv kampe i træk! Egyptiske Omar Marmoush foretrækkes af cheftræner Timo Schultz på den anden angrebsplads. Den 22-årige angriber er på fire mål denne sæson.

Ikke uinteressant i denne sammenhæng er det, at St. Pauli kun har scoret ét mål de seneste tre kampe, og det blev sat ind af midtbanespilleren Daniel Kyereh mod HSV. I den periode har Simon Makienok i alt fået 15 minutters spilletid.

Simon Makienok har repræsenteret Palermo, Charlton Athletic, Preston North End, Utrecht og Dynamo Dresden, siden han forlod Brøndby IF og dansk fodbold i august 2014.

Ekstra Bladet har gennem spilleragent Michael Steensgaard forsøgt at få en kommentar fra Simon Makienok. Det har i skrivende stund ikke været muligt.