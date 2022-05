Skal 14 år i fængsel

Sezer Öztürk, der har spillet Bundesliga-kampe for Leverkursen og Nürnberg kan se frem til 14 år bag tremmer

Fodboldkarrieren fik aldrig rigtig fart, og nu er det gået helt galt for tyrkiske Sezer Öztürk.

Den nu 36-årige tidligere Bundesliga-spiller er nemlig blevet idømt 14 års fængsel, efter han tilbage i september sidste år skød og dræbte en 24-årig mand på gaden i Istanbul.

Det skriver Bild.

Anklageren ville have, at Öztürk skulle idømmes 23 års fængsel, men tyrkeren, der er født og opvokset i Tyskland forklarede i retten i Istanbul, at han agerede i selvforsvar, da en gruppe unge mænd havde spærret vejen og udviste aggressiv adfærd.

Han endte derfor med at få 14 år.

Öztürk indstillede karrieren i 2015, efter han ikke formåede at slå igennem flere forskellige tyrkiske klubber.

Den offensive midtbanespiller nåede at spille syv Bundesligakampe som helt ung for Bayer Leverkursen inden han skiftede til Nürnberg, hvor han heller ikke slog igennem.

Öztürk spillede det bedste fodbold, da han i 10/11 sæsonen var en stor profil hos Eskisehirspor, hvilket sikrede ham et skifte til de tyrkiske giganter Fernerbache.

Her blev det dog kun til 17 kampe fordelt over to sæsoner inden han skiftede videre til Istanbul Basaksehir.

