Skandale: Superstjerne antyder matchfixing

Der var som vanligt fuld knap på i Der Klassiker, da Borussia Dortmund lørdag aften tabte 3-2 til Bayern München i en højdramatisk forestilling.

Faktisk blev det hele en tand for højdramatisk til hjemmeholdets smag, da Dortmund-lejren tydeligt følte sig bortdømt i flere situationer af dommer Felix Zwayer.

Mest tydelig var frustrationen, da Zwayer fløjtede for straffespark til Bayern med et kvarter tilbage, da Mats Hummels klodset væltede ind i en duel i feltet og ramte bolden med armen.

Felix Zwayer dømte straffe efter et besøg ved VAR-skærmen. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Men kampen igennem var det tydeligt, at værterne følte sig bortdømt.

Det lagde Jude Bellingham da heller ikke skjul på efter kampen, hvor han kom med sin dybt kontroversielle udlægning af Felix Zwayers præstation i Der Klassiker.

- Der var ikke straffespark. Mats Hummels kigger ikke engang på bolden, og han kæmper for at få fat i den. Den rammer ham så, sagde den unge brite efter kampen til Viaplay, inden han satte trumf på.

- Du kan også se på mange andre kendelser i kampen. Altså du giver en dommer, som tidligere har været involveret i matchfixing, lov til at dømme den største kamp i Tyskland. Hvad forventer du så?

Jude Bellingham (th) skød med skapt mod dommer Felix Zwayer efter Dortmunds nederlag til Robert Lewandowski og co. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Jude Bellingham refererer til Felix Zwayers rolle i den tyske matchfixing-skandale i 2015. Her erkendte Robert Hoyzer at have accepteret bestikkelser ved flere lejligheder for at fixe kampe.

Felix Zwayer var på Hoyzers dommerteam i en Wuppertaler SV-kamp, hvor Hoyzer har erkendt at have taget imod bestikkelse.

Felix Zwayer var i fokus i Dortmund. Han har tidligere været i søgelyset for sin rolle i Hoyzer-skandalen. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Zwayer og tre andre officials informerede det tyske fodboldforbund (DFB) om Hoyzers matchfixing. De blev hver især tildelt seks måneders karantæne for deres rolle i skandalen.

Den tidligere danske dommer og nuværende bettingekspert Benjamin Leander er ude med hårde ord mod Jude Bellingham på Twitter, hvor Leander appellerer til en lang karantæne til Dortmund-spilleren.

- Felix Zwayers “match fixing” sag er 16 år gammel og involverede 300 euro i bestikkelse. Når racisme giver en minimumsstraf på 10 kampes karantæne, føler jeg kun, det er fair at udelukke spillere samme længde for at klandre dommernes integritet på så grov og usober en måde, skriver Benjamin Leander på Twitter.

Dortmunds cheftræner, Marco Rose, måtte se den sidste del af kampen fra tribunen, fordi han ikke kunne holde sin vrede tilbage og lod eder og forbandelser hagle mod Zwayer.

Den episode kan du se her.