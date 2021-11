Skandaletræner fyret igen

Den tyske fodboldtræner Peter Hyballa er igen fri på markedet efter en fyreseddel efter kort tids ansættelse.

Tirsdag meddeler klubben Türkgücü München, der spiller i 3. Bundesliga, at man har stoppet samarbejdet med Hyballa med øjeblikkelig virkning.

Det er blot lidt mere end tre måneder siden, at han måtte afbryde samarbejdet med Esbjerg efter en tumultarisk tid i den vestjyske klub.

Den efterfølgende måned fik han så nyt trænerjob i Türkgücü München, men samarbejdet holdt blot i to måneder.

Søndag tabte holdet den fjerde ligakamp i træk, og så blev det altså for meget for ledelsen.

Holdet er dumpet ned på 16.-pladsen, blot to point over nedrykningsstregen.

Ni klubber på ti år

Det ligner unægteligt resultaterne fra tiden i Esbjerg, som han også afleverede som bundklub i 1. division.

Her havde flere spillere beklaget sig over tyskerens metoder, og i slutningen af juli sendte 21 spillere fra Esbjergs førsteholdstrup et åbent brev, hvor de udtrykte 'stærk mistillid' til Hyballa og kom med flere eksempler på hårdhændede og upassende arbejdsmetoder.

Siden blev både Spillerforeningen og Arbejdstilsynet også inddraget.

Den nu 45-årige Hyballa, der indledte trænerkarrieren i 2002, har blandt andet en fortid i klubber som polske Wisla Krakow, østrigske Sturm Graz samt de hollandske klubber Breda og NEC Nijmegen.

De seneste ti år har han været træner i ni forskellige klubber.