Skandaløse scener i brutal storkamp: Stjerne ramt af kasteskyts

Der er ofte gang i den, når Borussia Dortmund og Schalke 04 udkæmper det klassiske Revierderby om håneretten i Ruhr-distriktet.

Men lørdag eftermiddag gik det trods alt over gevind, da Schalke slog mesterskabsbejlerne fra Dortmund med 4-2.

Dortmunds engelske kantspiller, Jadon Sancho, blev første offer i den brutale forestilling, da en Schalke-tilhænger kort inde i opgøret valgte at kaste en lighter mod den 19-årige kantspiller.

Sancho havde netop lagt op til Mario Götzes scoring og var i færd med at blive omfavnet af danske Thomas Delaney, da han blev ramt af en lighter tæt på det ene øje.

Dortmund-spillerne reagerede prompte, og Sancho måtte da også behandles kortvarigt på sidelinien af klubben læge, inden han blev sendt i aktion igen.

Artiklen fortsætter under billedet...

VAR i fokus

Dortmunds føringsmål holdt dog ikke længe. Takket være det berømte og berygtede VAR.

Dommer Felix Zwayer opdagede i første omgang ikke, at Dortmunds Julian Weigl havde hånd på bolden, men efter en tur i VAR-maskinen pegede han på pletten, hvorfra Daniel Caligiuri kunne udligne hjemmeholdets føring.

Ti minutter senere var samme Caligiuri i oplæggerens rolle, da han ramte Salif Sane fra et hjørnespark.

Artiklen fortsætter under billedet...

Salif Sane bragte Schalke 04 foran med 2-1 inden pausen. Foto: Ritzau Scanpix

Dortmunds nedsmeltning

Efter pausen var det ikke Schalkes tilhængere, der stod for svinestregerne, men derimod Dortmunds spillere, der blev ramt af lidt af en nedsmeltning.

Thomas Delaney og holdkammeraterne havde i højeste grad brug for alle tre point for at holde trit med Bayern München, men drømmen om et comeback led et alvorligt knæk med en halv time igen, da Marco Reus noget utraditionelt så direkte rødt kort for en stempling bagfra.

Og da Daniel Caligiuri kronede en fremragende indsats med et drømmemål direkte på frispark, var kampen reelt afgjort - skulle man tro.

Det blev for meget for Marius Wolff, der fem minutter senere gjorde Marco Reus kunsten efter og stemplede en Schalke-spiller bagfra.

Direkte rødt kort, og så måtte Dortmund færdiggøre kampen med blot ni mand.

Artiklen fortsætter under billedet...

Marco Reus ser rødt efter en grim svinestreg i anden halvleg. Foto: Ritzau Scanpix

Det forhindrede på forunderlig vis ikke belgiske Axel Witsel i at reducere Schalkes føring seks minutter før tid.

Schweiziske Breel Embolo orkede dog tilsyneladende ikke en spændende slutfase, så minuttet senere piskede han bolden ind bag Roman Bürki til 4-2 - og så var der trods alt ikke mere at komme efter for Dortmund i et opgør, der udover de to røde kort også bød på seks gule af slagsen.

Med nederlaget er Dortmund fortsat et point efter Bayern München, der dog kan tage et gigantisk skridt mod mesterskabet søndag, hvis de slår Nürnberg på udebane søndag aften. Omvendt kan Schalke sandsynligvis ånde lettet op i bunden, hvor de nu har behørig afstand til de tre nederste med tre runder igen.

Se også: Kvist stopper karrieren

Se også: Grim overraskelse for Eriksen

Uden Anders ingen Kevin