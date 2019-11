Skandaløse scener i Tyskland: Mejer træner ned og starter kaos

Kampen mellem Freiburg og Frankfurt endte i rent kaos og kun 19 mand på banen.

De to sidste røde kort faldt efter en sindsoprivende afslutning, hvor udeholdets anfører, argentinske David Abraham, løb Freiburg-træner Christian Streich over og sendte ham i græsset.

Det fik naturligvis Freiburg-bænken til at fare op og tage del i tumulten midt på banen.

Se billederne her:

Foto: Patrick Seeger/Ritzau Scanpix

Foto: Patrick Seeger/Ritzau Scanpix

Foto: Patrick Seeger/Ritzau Scanpix

Foto: Patrick Seeger/Ritzau Scanpix

Foto: Patrick Seeger/Ritzau Scanpix

Foto: Patrick Seeger/Ritzau Scanpix

Topdommer Felix Brych endte efter en VAR-konsultation med også at uddele et rødt kort til Freiburgs udskiftede Vincenzo Grifo, der havde ramt Abraham i ansigtet.

- Træneren er hellig. Det må ikke ske i fodbold. Jeg tror, han var frustreret. Han får nok en lang karantæne. Vi ser ham ikke før jul, lød det fra Dietmar Hamann, der er ekspert på tyske Sky.

- Han følte sig provokeret, men det må ikke ske, siger Fredi Bobic, sportsdirektør for Freiburg.

Streich fik efterfølgende en undskyldning fra Abraham. Den 54-årige træner fortalte, at det var som at blive løbet ned af en bøffel.

- Fodbold er en kontaktsport. Han er en meget følelsesladet spiller, og det brændte sammen for ham.

Abraham var glad for, at de to kunne tale ud efter kampen.

Argentineren undskyldte sig med, at han ville have bolden hurtigt i spil, men kunne godt se, at han var gået over stregen.

Kampen blev afgjort af Nils Petersens enlige scoring, hvilket sender Freiburg op på en noget overraskende fjerdeplads med samme pointantal som mestrene fra Bayern München.

