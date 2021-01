Skidt debut til Bo Svensson

Den danske fodboldtræner Bo Svensson fik en kedelig start på tilværelsen som cheftræner for bundesligaklubben Mainz.

Fra sidelinjen måtte han se sine spillere tabe med 0-2 på hjemmebane til lokalrivalen Eintracht Frankfurt.

Begge mål blev scoret af den portugisiske landsholdsangriber André Silva på straffespark.

Som følge af nederlaget rykker Mainz ned på Bundesligaens sidsteplads, da bundkonkurrenten Schalke 04 samtidig vandt for første gang i et år.

Bo Svensson modtog også en advarsel i sin cheftrænerdebut for den klub, som han tidligere har spillet for og været ungdomstræner i. Svensson var meget utilfreds med det andet straffespark, som gæsterne fik.

Danskeren blev ansat i Mainz i mandags, og til sin første kamp havde han lavet tre ændringer i forhold til holdets seneste startopstilling. To af de nye startere var dog direkte involveret i gæsternes scoringer.

En af dem, forsvarsspilleren Moussa Niakhate, begik kampens første straffespark, da han rev André Silva ulovligt ned i feltet midtvejs i første halvleg.

En anden, målmand Robin Zentner, var senere involveret i 2-0-målet, da bolden røg mellem målmandens smørhandsker, så en forsvarsspiller så sig nødsaget til at rive en modstander omkuld i bestræbelserne på at forhindre en scoring. Det mål kom alligevel på det efterfølgende straffespark med cirka 20 minutter tilbage af kampen.

Mellem de to Frankfurt-scoringer følte Mainz sig selv snydt for to straffespark - det ene blev dømt, men kaldt tilbage af VAR. I slutfasen blev holdet tilkendt endnu et straffespark, som siden blev tilbagekaldt, fordi det tydeligt blev begået udenfor feltet.

Holdet havde også chancer til at udligne undervejs, men særligt Jonathan Burkardt var uskarp og uheldig. Først brændte han en friløber, mens Bo Svensson græmmede sig på sidelinjen, og dernæst ramte Burkardt stolpen på et flyvende hovedstød.

Mainz har hentet seks point i 15 kampe. Bo Svensson og co. kan dog glæde sig lidt over, at FC Köln, der ligger lige over stregen med 11 point, tabte med hele 0-5 på udebane til Freiburg.

Den danske angriber Marcus Ingvartsen lagde op til Union Berlins første mål, da hovedstadsklubben spillede 2-2 hjemme mod Wolfsburg.

