Skifter til kæmpe klub

Konkurrencen er øget om frontpladserne i bundesligaklubben RB Leipzig.

Tirsdag har klubben hentet den norske angriber Alexander Sørloth. Han har underskrevet en femårig kontrakt.

Det skriver RB Leipzig på sin hjemmeside.

Med Sørloths ankomst er Skandinavien bredt repræsenteret i klubbens offensiv, hvor danske Yussuf Poulsen og svenske Emil Forsberg i forvejen er en del af arsenalet.

Den 24-årige nordmand har tidligere spillet i superligaklubben FC Midtjylland med stor succes.

Den fysisk stærke angriber nåede blot at repræsentere midtjyderne i efteråret 2017, inden han efter ti mål i 19 superligakampe blev solgt videre til Crystal Palace for et stort millionbeløb.

Succesen udeblev i England, og han har derfor været lejet ud til først Gent i Belgien og siden Trabzonspor i Tyrkiet.

Der er blevet plads til en ny angriber i RB Leipzig, efter at klubben i sommer sagde farvel til den tyske landsholdsangriber Timo Werner, der er skiftet til Chelsea.

Leipzig fik en god start på den nye bundesligasæson i søndags. Her vandt holdet 3-1 hjemme over Mainz, og Yussuf Poulsen var blandt målscorerne i opgøret.

