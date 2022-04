Skov på tavlen: Tæt på comeback

Det er fem måneder siden, Robert Skov sidst var i stand til at spille en fodboldkamp på topniveau.

Men nu er den danske landsholdsspiller kommet sig over en besværlig lårskade og står foran et comeback for Bundesliga-klubben Hoffenheim

Den tidligere Silkeborg-spiller var onsdag aften med fra start for Hoffenheims andethold i en kamp i Regionalliga Südwest på fjerde niveau i det tyske ligasystem.

Hoffenheim tabte ganske vist 1-2, men Skov scorede sit holds mål efter tre minutters spil og fik ifølge fodboldmagasinet Kicker en 'vellykket generalprøve'.

Skov kan nemlig meget vel være i spil til Bundesliga-holdet på søndag mod RB Leipzig på positionen som venstre wingback.

Her er stamspilleren David Raum ude med karantæne, mens et alternativ til positionen, Marco John, er skadet.

Skov, der blev hentet i FC København som højre wing, blev i sidste sæson med blandet succes forsøgt omskolet til venstre wingback.

Han lagde ikke skjul på, at han foretrak en mere offensiv placering. Men ifølge Kicker skal han tilbage til wingbackpladsen i Raums fravær.

Robert Skov har blot spillet seks bundesligakampe i denne sæson.