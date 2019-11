Skov vælter Tyskland med drømmekasse

Robert Skov stemplede fredag aften ind som målscorer i Bundesligaen med et sandt drømmemål for Hoffenheim.

Der var blot spillet to minutter, da danskeren på et direkte frispark fra omkring 30 meters afstand hamrede bolden i netmaskerne for Hoffenheim, der hjemme slog Paderborn 3-0.

Robert Skov tog koncentreret tilløb med en mur foran sig og gav bolden et hårdt drøn med venstrefoden. Bolden strøg i mål lige under overliggeren, og Paderborn-målmand Leopold Zingerle kunne ikke stille andet op end at sprælle forgæves.

Dermed fik den tidligere FC København-spiller scoret sit første ligamål for den tyske klub, efter at han i løbet af de første ni runder var noteret for tre oplæg til mål i Bundesligaen.

Hoffenheim afgjorde opgøret i første halvleg med yderligere to mål, som blev sat ind af Pavel Kaderábek og Jürgen Locadia, og efter 25 minutter var hjemmeholdet foran 3-0.

De tre point sendte Skov og co. på femtepladsen i Bundesligaen med 17 point ligesom Wolfsburg og Freiburg, der har spillet en kamp færre.

Robert Skov blev suveræn topscorer med 29 mål i Superligaen, da han i den seneste sæson blev mester med FC København.

Landsholdsspilleren var med ved sommerens U21-EM for Danmark, og denne sommer blev han så solgt til Hoffenheim, hvor han har fået spilletid i ni af de første ti runder.

Robert Skov blev i den seneste sæson kåret til Årets Profil i Superligaen af kollegerne i en afstemning, som Spillerforeningen stod bag.

Robert Skov scorede i begyndelsen af august i en straffesparkskonkurrence for Hoffenheim i den tyske pokalturneringen. Det skete i en sejr på udebane mod Würzburger Kickers fra tredjebedste række i Tyskland.

