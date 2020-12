Skrækkelige billeder: Bevidstløs efter uheld

Schalke-spiller Mark Uth stødte hovedet sammen med en modstander og mistede bevidstheden - dommeren tilbød at afblæse kampen

Schalke-angriber Mark Uth var ude for et grimt uheld i søndagens Bundesliga-kamp mod Augsburg.

Efter 11 minutter stødte han hovedet sammen med hjemmeholdets Felix Uduokhai.

Efter det alvorlige sammenstød mistede Mark Uth bevidstheden og landede på jorden, hvor han lå stille, skriver tyske Bild.

Holdkammerat Benjamin Stambouli løb straks hen til 29-årige Uth og prøvede tilsyneladende at hive tungen op af halsen på ham. Herefter løb klubbens læger ind på banen for at behandle ham.

Efter cirka ti minutter blev Mark Uth båret fra banen. Dommer Manuel Grafe spurgte efterfølgende Schalke-spillerne, om de ville spille videre, hvilket de takkede ja til.

Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix

Ifølge Bild har Mark Uth ingen blødninger eller brud på hovedet, men skal overvåges natten over. Schalke har også skrevet på Twitter, at Uth er ved bevidsthed og stabil.

Kampen sluttede 2-2, da Augsburg udlignede i tillægstiden. Bundholdet Schalke 04 ville ellers have vundet sin første Bundesliga-kamp i 26 forsøg.

