Smal sejr fastholder Bayerns fordel i tysk guldræs

Bayern München er kommet et skridt nærmere på klubbens 11. tyske mesterskab på stribe.

Med en 2-1-sejr på udebane over Werder Bremen er initiativet fortsat i sydtyskernes hænder i den tætte guldstrid med Dortmund.

Decideret guldglans var der måske ikke over sejren i Bremen. Men det var solidt, og i klassisk Bayern-stil sørgede man for at udnytte chancen, når der omsider var sprækker i Bremens stærke defensiv.

Sådan én opstod lidt tilfældigt efter en god times spil. Sadio Mané fandt Jamal Musiala med et indlæg, og derfra boblede bolden videre til Serge Gnabry, der i fri position bragte Bayern foran.

Det var en kold dukkert for Werder Bremen, der primært var kommet på banen for at forsvare sig og for femte kamp i træk var uden topscorer Niclas Füllkrug.

Det var da også ret sparsomt, hvad Jens Stage og co. fik kreeret i nærheden af Bayerns mål. Og efter 73 minutter gik det galt igen.

Indskiftede Leroy Sané blev sendt afsted med en dyb aflevering og scorede til 2-0 fra en halvspids vinkel.

Det lignede en afgørelse. Men tre minutter før tid skabte Werder Bremen alligevel spænding med et pragtmål af Niklas Schmidt. Fra næsten stillestående position bankede han bolden op i målhjørnet bag Yann Sommer.

Bayern har nu et forspring på fire point ned til Dortmund, der søndag tager imod Wolfsburg.

Hvis Dortmund skal have en guldchance, kræver det et Bayern-kiks i mindst en af de sidste tre kampe. Her spiller Bayern hjemme mod Schalke og Leipzig, inden sæsonen slutter med en udekamp i Köln.