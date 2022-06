Sorte skyer over Lewandowski og Bayern

Stormen synes at tage til i styrke over Säbener Straße, mens Robert Lewandowski pakker sine kufferter

Stemningen rundt om Robert Lewandowski i Bayern München er ikke god.

Beskyldninger og skænderier i al offentlighed er ikke noget nyt i galehuset, men det hører trods alt til sjældenhederne, at det er blandt klubbens tungeste profiler nogensinde, der er midtpunktet i stormen.

Men det er det med Lewandowski. Han vil væk, og det virker ikke som om, han har lyst til at blive fem minutter mere.

- Min tid i Bayern er slut. Efter det der er sket de seneste måneder, er det usandsynligt, at jeg fortsætter min karriere i klubben. Jeg håber ikke, de tvinger mig til at blive, bare fordi de kan, sagde polakken tirsdag.

- Jeg forlader klubben, fordi jeg vil have flere følelser i mit liv. De ville ikke lytte til mig før til sidst. Der er noget inden i mig, som er forsvundet.

Når man siger sådan noget om ledelsen i Bayern München, så er det slut.

I hvert fald med den gode stemning.

Alle skal forholde sig objektive

Ærespræsident Uli Hoeneß, hvis position i klubben er på niveau med pavens i Vatikanet, havde taget den diplomatiske kasket på, da han blev bedt om sin mening af Bild Zeitung:

- Jeg har altid sagt, at hvis man ikke har et alternativ, som man mener kan erstatte ham til en vis grad ... og i øjeblikket ser det svært ud ... så vil jeg helt sikkert argumentere for, ligesom alle andre i klubben vil det, at han bliver her et år mere, sagde Hoeneß diplomatisk.

For det er reelt en mulighed; At Lewandowski bliver et år mere. For hans kontrakt løber et år mere. På den kant er hans situation fuldstændig som i Dortmund i sin tid. Han ville væk, men klubben ville beholde ham en sæson mere. Og så gjorde han det. Og hamrede mål ind på samlebånd i øvrigt.

Det er utvivlsomt, hvad Bayern-ledelsen håber på. For de har ikke afløseren på plads, nu Erling Haaland tager til England, og Sadio Mané stadig kun er på rygteplan. Så en sæson mere med flere polske mål lyder betryggende. Og måske er det derfor, Hoeneß stryger ham med hårene.

- I øjeblikket er det ikke gået helt, som han og især hans agent havde ønsket det. Og så bliver man vred. Jeg vil anbefale, at alle involverede parter forholder sig objektive, i stedet for at eskalere situationen. Så skal solen nok komme til at skinne på både Lewandowski og Bayern München igen, kom det fra Hoeneß.

Om journalisten valgte at si det fra i sin artikel, eller om Hoeneß virkelig blev fanget på det rette ben, er uvidst. Men lyden af Bayern-legendens skærende tænder må have forstyrret duerne ude på fortovet under det interview. For ingen er over klubben. Og da slet ikke en spiller.

Hoeneß og Lewandowski da Bayern havde vundet Champions League i 2020 efter sejren over Paris Saint-Germain. Foto: Frank Hoermann/AP/Ritzau Scanpix

Det har været mantraet siden begyndelsen af firserne, hvor Hoeneß satte sig tungt i stolen og fik skabt den storklub, vi kender i dag.

En kilde til uro er angiveligt Oliver Kahn, en anden tidligere storspiller, der nu fungerer som Karl-Heinz Rummenigges (en tredje Bayern-legende) afløser i rollen som administrerende direktør.

Hans retorik er ikke så fin som forgængerens. Det er den bare ikke.

- Han har et år tilbage af sin kontrakt, og han forventes at fuldføre den, kom det kortfattet.

Har fået et meget tydeligt tilbud

Så brysk var Rummenigge sjældent, om end han da også godt kunne skrue bissen på. Og det er noteret her, der og alle vegne i tysk fodbold.

Forholdet til Hasan Salihamidzic (en fjerde Bayern-legende. Eller topspiller i hvert fald) er vist heller ikke for godt. Men der tales også om, at Salihamidzic’ måde at håndtere problematiske situationer som eksempelvis Jérôme Boatengs stop (sidste år) på er håbløse.

Om Lewandowski sagde han for nylig:

- Han har fået et tilbud. Vi havde en snak og forklarede ham meget tydeligt, hvordan vi så fremtiden med meget tydelige beløb og terminer. Han havde en rådgiver (Pini Zahavi, red.), der så den anden vej og har gjort det hele sæsonen.

Lewandowski og Salihamidzic i januar 2021. Foto: Frank Hoermann/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge en unavngiven kilde, som engelske The Guardian har talt med, og som bevæger sig tæt på hovedpersonerne, ’har Bayern ikke tabt Lewandowski som fodboldspiller – men som menneske’.

Og så er der FC Barcelona.

Storklubben med de velkendte økonomiske vanskeligheder har et væld af angribere, men de mangler én, der kan score mål. I hvert fald de 30-40 stykker, de har manglet, siden Lionel Messi rejste.

Cheftræner Xavi Hernández siger, at der er forhandlinger. Men vi mangler endnu at få svar på, hvordan pokker de vil strikke det sammen.

- Den økonomiske situation er, som den er. Vi er ikke med i kampen om Haaland eller Mbappé, men det her er det, vi har arvet. Vi skal ikke kigge tilbage, men i stedet kigge frem, sagde han for nylig.

Så held og lykke med det! Og ditto til Bayern med at finde Lewandowskis afløser. For han bliver ikke hængende mange minutter længere.