Sparker oprykningshelt ud

Den tidligere OB-forsvarer Jacob Barrett Laursen skal fremover adlyde ordrer fra en ny cheftræner i den tyske klub Arminia Bielefeld.

Efter lidt mere end to år i klubben er Uwe Neuhaus nemlig blevet fyret. Det samme er hans assistent, Peter Nemeth.

Neuhaus var ellers en stor mand i Bielefeld, da han sidste sommer sikrede klubben oprykning til den bedste række.

Det skete, blot halvandet år efter at han overtog holdet i en vanskelig position i den nederste del af 2. Bundesliga.

Efter oprykningen har Bielefeld haft svært ved at komme væk fra bunden af topdivisionen.

De seneste fem kampe har blot indbragt et point. Og lørdagens 0-3-nederlag til Dortmund betyder, at holdet fortsat er tredjesidst i rækken.

Derfor vil klubledelsen nu lægge ansvaret for overlevelse i den bedste række i hænderne på en ny træner.

Klubben skriver på sin hjemmeside, at det allerede tidligere er blevet besluttet, at man ville skifte ud på trænerposten til sommer.

- På grund af den aktuelle udvikling har vi besluttet at fremrykke det planlagte skifte. Vi er stadig overbevist om, at holdet besidder den nødvendige kvalitet til at nå vores sportslige målsætninger, siger sportsdirektør Samir Arabi.

Danske Jacob Barrett Laursen blev hentet til klubben før denne sæson. Under Neuhaus har venstrebacken efter lidt startvanskeligheder bidt sig fast som en mere eller mindre fast del af holdets startopstilling.

Hvem der skal efterfølge Neuhaus i trænersædet, er endnu ikke afklaret.

