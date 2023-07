Står bagest i køen

Det kan blive et vanskeligt år for Yussuf Poulsen i Leipzig, hvis han vælger at blive i klubben det sidste år af kontraktperioden

Lørdag holdt Yussuf Poulsen bryllupsfest på et slot med sin kone, Maria Duus.

I denne uge starter hverdagen igen i RB Leipzig, Nu venter snart en hverdag, hvor vejen til spilletid kan blive problematisk for den 29-årige dansker.

Det tyder på, at han kommer til at stå bagest i køen til spilletid.

Kontrakten udløber først om ét og der er aktuelt ingen forhandlinger om en ny aftale mellem Yussuf Poulsen og RB Leipzig.

Det stiller på den ene side danskeren godt i fremtidige forhandlinger med en mulig ny klub. Omvendt virker det også være et signal fra Leipzig om, at klubben ikke vil fortsætte samarbejdet udover den kommende sæson.

Og netop det faktum kan gøre vejen til spilletid i Leipzig svær i den kommende sæson.

Yussuf Poulsen har et år igen i Leipzig, der ikke har indikeret, at de gerne vil forlænge aftalen. Vejen til spilletid kan blive lang i den kommende sæson, hvis han bliver i klubben. Foto: Jens Dresling.

Klubben har allerede købt Benjamin Sesko i Salzburg for 24 mio. euro. Aktuelt er man i forhandlinger med Lens om at købe den 23-årige belgiske angriber Lois Openda for 40 mio. euro.

Det er formentlig de to, der skal udgøre Leipzig-angrebet i den kommende sæson, hvor Timo Werner skal være tredjevalget, mens André Silva ventes at blive solgt. Og så står Yussuf Poulsen tilbage - på papiret - som fjerdevalget.

- Yussuf Poulsen er en vigtig spiller for vores trup. Både på banen og ikke mindst i omklædningsrummet, har cheftræner Marco Rose ved flere lejligheder udtalt.

Den 29-årige danske landsholdsspiller er den med længst Leipzig-status. Han har været i klubben siden 2013 og har været med til at føre den fra 3. Bundesliga til Bundesligaen.

Nu kan eventyret i klubben være på vej mod slutningen for Yussuf Poulsen, der på ingen måder får problemer med at finde sig en ny klub, hvis han vælger at skifte allerede i dette transfervindue.

Yussuf Poulsen møder senere på ugen i Leipzig, hvor der siden venter en træningslejr i Sydtyrol og i Italien.