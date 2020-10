Stærk stime

Borussia Dortmund sikrede sig lørdag på udebane sin fjerde sejr i træk i den bedste tyske fodboldrække, Bundesligaen.

Det gik ud over Arminia Bielefeld, der blev besejret med 2-0. Begge mål blev scoret af forsvarsspilleren Mats Hummels.

Sejren betyder, at Dortmund ligger på andenpladsen i Bundesligaen bagved Bayern München, der også vandt lørdag. De to tyske storklubber har begge 15 point efter sæsonens første seks kampe.

Den danske landsholdsspiller Thomas Delaney startede lørdag inde for Dortmund og fik godt 80 minutters spilletid. Delaney spillede sammen med den unge englænder Jude Bellingham på midtbanen.

Foran den dansk-engelske duo udgjorde Thorgan Hazard, Julian Brandt, Jadon Sancho og Marco Reus Dortmund-offensiven. Den norske spydspids Erling Haaland var ikke med i truppen på grund af en skade.

Ganske usædvanligt var det dog ikke nogen af Dortmunds offensive profiler, der stod for scoringerne i sejren.

I stedet var det den rutinerede stopper Mats Hummels, der to gange i anden halvleg kom på måltavlen. Første scoring faldt små ti minutter inde i anden halvleg, inden han fordoblede målscoringen små 20 minutter før tid.

For Bielefeld betyder nederlaget, at klubben stadig blot har fire point efter seks kampe. Det rækker til en 14.-plads i Bundesligaen. Den danske forsvarsspiller Jacob Laursen sad hele kampen på bænken for Bielefeld.

Bayern München hentede lørdag tre point med en 2-1-sejr ude over Köln.

Begge Bayern-scoringer faldt i første halvleg. Først var det Thomas Müller på straffespark, inden Serge Gnabry gjorde det til 2-0 lige før pausen.

Köln fik reduceret i anden halvleg, men det blev ved 1-2.

Senere lørdag skal Yussuf Poulsens RB Leipzig møde Borussia Mönchengladbach. Med en sejr rykker Leipzig op på førstepladsen.

