Stirrer ned i afgrunden

Den tyske storklub Schalke 04 er kun 15 dage fra at have gennemlevet et helt år uden sejr i Bundesligaen, og klubben er kun én kamp fra at tangere rekorden for flest kampe i træk uden sejr i Tysklands bedste række.

Det er en kendsgerning efter lørdagens nederlag på 0-3 ude mod Hertha Berlin.

Det var Schalkes 30. ligakamp i træk uden sejr, så hvis hjemmekampen næste lørdag mod Hoffenheim heller ikke giver tre point, vil det være en tangering af Tasmania Berlins kedelige rekord fra 1965/66-sæsonen, hvor holdet 31 gange i træk forlod banen uden at vinde.

Siden sidste kamp for to uger siden havde Schalke igen skiftet cheftræner og denne gang hentet den 66-årige schweizer Christian Gross, men lige meget hjalp det altså mod Hertha Berlin, der selv mødte til opgøret uden sejr i tre kampe.

Set med danske øjne var det interessant, om Gross ville foretrække Frederik Rønnow eller Ralf Fährmann som målmand, og det blev danskeren, der trak det korte strå med en plads på bænken.

Hertha var mest på bolden fra begyndelsen, men det var Schalke, der efter 28 minutter spillede sig til den første store chance.

Mark Uth slap alene igennem, men keeper Alexander Schwolow reddede til hjørnespark.

Til gengæld strammede Herta grebet i halvlegens sidste kvarter, og Mattéo Guendouzi krøllede bolden i det lange hjørne fra kanten af feltet efter 35 minutter til 1-0.

Det lod til at ramme de hårdt prøvede Schalke-spillere, som seks minutter efter pausen måtte tage imod et nyt slag. Jhon Cordoba satte sidste fod på et veludført kontraangreb og fordoblede føringen.

Schalke-spillerne virkede uden tro på at vende kampen og skabte stort set intet. Derimod kunne Hertha flere gange øge føringen, og det skete ved Krzysztof Piatek med ti minutter tilbage, da han snød offsidefælden og scorede fladt.

Schalke er sidst i Bundesligaen med fire point, mens Hertha med sejren kom op på 16 point og dermed tog et godt skridt væk fra nedrykningsstregen.

