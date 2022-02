Stjerne beskyldt for dyremishandling

Bayern München-stjernen Thomas Müller har sammen med sin kone en farm ved navn 'Gut Wettlkam', hvor de avler og opdrætter heste.

Landsholdsspillerens bedre halvdel er dressurrytter, hvorfor projektet stemmer meget godt overens med det erhverv.

Alt er imidlertid ikke i den skønneste orden. For nyligt gik det galt, da der skete en ulykke med deres hingst 'King D'avie' i forbindelse med et testforsøg i forberedelsen til ynglesæsonen.

Hesten pådrog sig en mindre skade i hovedet, og det fik den amerikanske dyreretsforening PETA til at komme på banen.

I en pressemeddelelse kritiserer de Thomas Müller og hans kone og opfordrer dem til at stoppe avlen.

Kritik af legitim avl

Specialist hos PETA Jana Hoger synes også, at avlen bør stoppes.

- Det er grusomt, at såkaldte hesteelskere tvinger dyrene i deres varetægt til at have unaturlig sex for at få så meget udbytte som muligt ud af dem. De skader, som D'avie pådrog sig, var uundgåelige og unødvendige, siger hun til Bild.

Selvom de får kritik af dyreretsforeningen, er 'Gut Wettlkam' en officiel EU-inseminationsstation, hvilket betyder, at det er testet og godkendt i henhold til EU-standarder.

Processen, hvor D'avie kom til skade, er legitim og almindelig i avl.

- Problemet med dyr, der bruges til fortjeneste, er, at mange ting bare er lovlige. Vi håber, at parret Müller og samfundet vil overveje, hvordan de behandler hestene. I en moderne verden skal heste være i stand til at leve et liv, der passer til deres art - uden lidelse, tvang og pres, siger Jana Hoger.

En portion hestesæd fra en hest som D'avie kan sælges for 200 euro, og afhængig af hestens klasse kan prisen nemt stige til mere end det tidobbelte.

Ifølge Bild overvejer parret et retsligt efterspil mod PETA.