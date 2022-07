Stjerne dater journalist: Fjernet fra opgaver

At være for tæt med sine kilder kan være farligt, når man arbejder som journalist.

Det har Lena Wurzenberger, der arbejder for den tyske avis Bild, oplevet på egen krop, og det skyldes en blomstrende romantik mellem hende og Bayern München-træner Julian Nagelsmann.

De to danner nemlig par, og fordi hendes primære opgave har været at dække storklubben, hvilket hun har gjort i to år, har Bild taget den konsekvens at fjerne den 30-årige journalist fra det virke.

Og ja, det burde hun nok have forudset.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nagelsmann med sin tidligere hustru, Verena. Foto: THOMAS LOHNES/Getty Images

På ferie sammen i Ibiza

Efter 15 år sammen blev Julian Nagelsmann og hans nu tidligere hustru, Verena, skilt for nylig. Sammen har de to børn.

Bild var selv med til at afdække den historie, før de fandt ud af, at den nye flamme kom fra egne rækker.

Denne sommer har Lena Wurzenberger og Nagelsmann været på ferie sammen på Ibiza og nydt deres fridage på en yacht. Ifølge The Sun insisterer den unge træner på at holde forholdet til Wurzenberger privat.

Sin unge alder til trods har Nagelsmann nydt stor succes som træner. Først i Hoffenheim, dernæst i RB Leipzig og siden i mægtige Bayern München. Denne sommer løftede han Bundesliga-pokalen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: FCK’s store transferplan: Jagter tre stjerner

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Tour: 1. etape med Michael Rasmussen og Michel Wikkelsøe Davidsen