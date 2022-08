Stjerne fik skrækbesked: Nu taler han

Dortmund-angriberen taler for første gang siden sin kræftoperation

Det var meningen, at Sébastien Haller skulle være den trussel i Dortmunds angreb, der fik tilhængerne til at glemme, at Erling Haaland er fortid i Ruhr-klubben.

Men debuten blev udsat på ubestemt tid, da ivorianeren tidligere på sommeren fik den frygtelige besked om, at han havde pådraget sig testikelcancer, da lægerne fandt en ondartet tumor.

Nu har Haller været på operationsbordet, hvor tumoren er blev fjernet. Og i et interview med ESPN sætter han for første gang ord på den uhyggelige oplevelse.

– Det begyndte med en mærkelig fornemmelse i maven. Den første ultralydsundersøgelse blev gennemført klokken ni om morgenen. Dagen efter tog de røntgenbilleder og så tog de en biopsi. Da jeg hørte ordet 'tumor', fik jeg et chock, fortæller Sébastien Haller.

I den kommende tid venter udmarvende kemoterapi, men angriberen er ved godt mod. Ikke mindst på grund af støtten fra familie og venner.

– Det er en ny situation for mig og min familie, men jeg er meget heldig med de mennesker, jeg har omkring mig. Og efter omstændighederne har jeg det godt. forsikrer han.

- Jeg kan gå spadsereture hver dag og er omgivet af venner og familie. På sin vis har jeg det helt ok, siger angriberen, som dog længes efter igen at kunne hoppe i fodboldstøvlerne, så han omsider kan debutere foran den berømte 'gulemur' på Signal Iduna Park.

- Det bliver et fantastisk og følelsesladet øjeblik.

- Vi arbejdede hårdt og længe på at sikre dette klubskifte. Alle var meget glade, og jeg glædede mig virkelig til at spille. De betalte 30 millioner euro for min underskrift, og nu kan jeg ikke spille i månedsvis. Så på en måde blev det en dårlig handel, men jeg kan ikke gøre noget ved det, siger han.

