Stjerne i lyn-skilsmisse

Billede af Eriksen vækker opsigt

På fodboldbanen har det været et godt år for Manuel Neuer, der sammen med Bayern München vandt både Champions League, Bundesligaen og den tyske pokal.

Uden for banen har det været lidt mere kompliceret for den 34-årige målmand, der ellers netop er kåret til verdens bedste for femte gang.

I starten af året meldte tyske medier, at han og konen var gået fra hinanden, og nu melder Bunte og Bild, at en 'lyn-skilsmisse' er gennemført i ugen op til jul.

Manuel Neuer skulle have krævet, at skilsmissen faldt på plads inden udgangen af 2020, og det er altså disse papirer som 27-årige Nina Neuer nu har underskrevet.

På banen har det været et godt år for Neuer. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Så sent som i oktober var Nina Neuer på den røde løber uden sin mand, hvor hun blev spurgt til de seneste coronamåneder.

- Det er vigtigt at have familie og gode venner, som du kan stole på, og som støtter hinanden i enhver situation - uanset om tingene går op eller ned. Min hund Momo og mine heste giver mig en masse støtte, sagde hun ved den lejlighed.

Hun mødte Manuel Neuer i 2014 på Madame Tussauds-museet i Berlin, hvor hun arbejdede, og hvor Neuer skulle have sin egen voksfigur. I maj 2017 blev de gift, og Nina Weiss, der også arbejder som dressurrytter, blev til Nina Neuer.

Sådan så det ud, da Neuer-parret blev gift i 2017



- Jeg forstår, at du skal stille spørgsmålet, men det er privat. Forstå venligst, at jeg ikke ønsker at kommentere det, lød det fra Neuer i januar, da han blev set uden sin vielsesring på en træningslejr i Doha og havde fjernet billeder af sig selv og Nina fra sin WhatsApp-profil.

Bruddet kom overraskende for parrets venner, og Nina Neuer var uforstående, men i april kom det frem, at Manuel Neuer havde fundet en ny kærlighed i form af den 20-årige håndboldspiller Anika Bissel, der spiller venstrefløj i SG Herrenberg, der pt ligger til oprykning til den bedste tyske håndboldliga.

Billeder af Manuel Neuer og håndboldspilleren...



Anika Bissel mødte Manuel Neuer i en lufthavn på Mallorca. Fotos: SG H2Kuties/Facebook

