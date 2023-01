Stjerne måtte reddes af sin mor

Jude Bellingham var lige ved at misse flyet sammen med Dortmund-holdet, da han havde glemt sit pas. Englænderens mor kom dog til undsætning

Den engelske landsholdsstjerne Jude Bellingham er et af de hotteste navne i fodboldverdenen lige nu, men Dortmund-spilleren har altså stadig brug for sin mors hjælp i ny og næ.

Den 19-årige midtbanespiller var nemlig lige ved at misse flyet til Marbella sammen med Dortmund-holdet, fordi han havde glemt sit pas.

Der var derfor stor panik hos Bellingham, der stod og trippede uden for lufthavnen i Dortmund, mens han ventede på at passet kom frem.

Han kunne ånde lettet op, da hans mor, Denise, kom til undsætning og afleverede det manglende pas i tide, så Bellingham kunne tage afsted sammen med resten af truppen.

Det skriver Talksport.

Da Dortmund-profilen havde fået løst problemet, var der da også plads til at give kameraerne et smil og vifte med passet.

Træningstur i Spanien

Årsagen til at Bellingham og resten af Dortmund-holdet skal til det sydlige Spanien er, at holdet skal på en træningslejr forud for genstarten af Bundesligaen 20. januar, når Bayern München og RB Leipzig tørner sammen.

De tyske klubber har altså fået en noget længere pause efter VM-slutrunden i forhold til f.eks. Premier League og Serie A-holdene.

Storholdet fra Ruhr-distriktet i Tyskland indtager noget skuffende en sjetteplads i Bundesligaen, men er dog kun to point fra den Champions League-givende fjerdeplads, som Jesper Lindstrøms Eintracht Frankfurt i øjeblikket indtager.

Dortmund møder FC Augsburg 22. januar.