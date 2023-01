Stjerne opereret for kræft

Emre Can blev i 2018 opereret for kræft i skjoldbruskkirtlen, men ikke før nu har han talt åbent om det. Han går stadig til jævnlige undersøgelser

Han har prøvet meget i sin karriere, men han har også båret rundt på en hemmelighed sideløbende.

I et stort interview med tv-stationen DAZN fortæller fodboldstjernen Emre Can, at han i 2018 måtte opereres akut, efter at læger havde opdaget en tumor i hans skjoldbruskkirtel.

- Den skulle selvfølgelig fjernes, og det ændrede meget i mit liv.

- Man indser, at man kan have nok så mange penge, men helbredet er det vigtigste, fortæller han til tv-stationen ifølge norske VG.

Tumoren havde taget plads tæt på den nu 29-årige tyskers stemmebånd, og den blev fundet i forbindelse med en lægeundersøgelse, før han lavede en aftale med Juventus i 2018.

Svulsten blev opereret væk, og den var aldrig livstruende, ligesom han ikke døjer med større mén, selvom han jævnligt går til kontroller og nu tager medicin for manglen på skjoldbruskkirtelhormoner.

Emre Can opfordrer videre i interviewet til, at atleter skal huske at lytte til deres krop.

Tyskeren vil altid være taknemmelig for, at Juventus' lægestab opdagede svulsten.

Emre Can drog til Serie A fra Liverpool i 2018. I 2020 tog han videre til Borussia Dortmund.