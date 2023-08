Stjerneangriber jubler på ny: Far for fjerde gang

Skiftet til det tyske mesterhold Bayern München er ikke den eneste glædelige nyhed for den engelske stjerneangriber Harry Kane. Han er nemlig blevet far for fjerde gang til en sund og rask dreng

Umiddelbart er det svært at tro, at der var plads til yderligere jubel hos den engelske landsholdskaptajn, Harry Kane.

Udover et velfortjent skifte til den tyske storklub Bayern München og dermed udsigter til et nærmest garanteret trofæ for første gang i angriberens fodboldkarriere. Så har konen Katie Goodland sørget for, at smilet hos den 30-årige tidligere Tottenham-bomber har grund til at være lige det større.

Hun har nemlig født angriberens fjerde barn, Henry Edward Kane.

'Velkommen til verden Henry Edward Kane. 20/08/2023. Elsker dig, min dreng,' skriver den engelske angriber på sin Instagram.

Hermed er begge af angriberens drengesønner opkaldt efter deres far. Louis hedder Harry til mellem navn - heraf navnet Louis Harry Kane.

Mens Harry Kanes eget fulde navn er Henry Edward Kane, så han deler både mellemnavn og initialer med sin nyfødte søn.

Parret blev gift i 2019 og har i forvejen tre børn. To piger i Ivy og Vivienne Jane og drengen Louis.

Krudt i kanonen

Harry Kane er netop skiftet til de tyske mestre fra Bayern München for omkring 745 millioner kroner plus bonusser, da han søgte nye udfordringer efter at have spillet knap 14 år for sin hjerteklub Tottenham. Tottenham-bossen, Daniel Levy, prøvede ellers at få angriberen til at blive med næb og klør, men lige lidt hjalp det.

Daniel Levy ville gerne beholde klubkoryfæet, men Harry Kane ville væk. Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

Harry Kane fik debut i den bolsjefarvede Bayern-trøje 12. august, samme dag som han skiftede, i den tyske supercup mod ligarivalerne fra RB Leipzig. Her kom den 30-årige ind efter 64 minutter, men han kunne desværre ikke hjælpe sine holdkammerater med at vende et 0-3 nederlag til en glædelig genfødsel med guld om halsen og et trofæ i hånden for den nye dreng i den sydtyske storby.

Til gengæld fik den 30-årige bomber en drømmestart på tilværelsen i Bundesligaen, da han både scorede og assisterede fra start i Bayerns 0-4 sejr over nyligt oprykkede Werder Bremen.