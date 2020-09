Stjernen anklaget: 30 skræk-fotos fundet

Der er blevet lagt sag an mod tidligere tysk landsholdsstjerne og Real Madrid-spiller Christoph Metzelder for mulig besiddelse af børneporno

For et år siden dukkede politiet op på et trænerkursus og konfiskerede Christoph Metzelders mobiltelefon.

Herefter ransagede de hans hjem i Düsseldorf, hvor politiet beslaglagde computere og harddiske.

Nu har anklagemyndigheden lagt sag an mod den pensionerede fodboldspiller for mulig anskaffelse og besiddelse af børneporno.

Düsseldorfs domstol skal herefter beslutte, om der skal indledes en retssag mod den 39-årige tysker.

Det skriver tyske Bild.

Den tidligere tyske landsholdsspiller kan få en retssag mod sig. Foto: Chris Brunskill/Shutterstock

Ifølge mediets oplysninger anklager mindst to kvinder ham for at have sendt dem børnepornografiske billeder.

En kvinde kom til politiet i Hamburg og viste 15 fotos med børnepornografisk materiale, som hun fik sendt til sig via WhatsApp fra Metzelder, som hun tidligere har været i et forhold med.

Samlet er 30 billeder angiveligt fundet på Metzelders mobil og mindst en kvindes mobil. Undersøgelser foretaget af politiet viser, at der var tilstrækkelig mistanke om, at den tidligere forsvarsspiller havde sendt disse billeder.

Christoph Metzelder og hans advokater har endnu ikke kommenteret tiltalen.

Metzelder stoppede karrieren i 2014 efter 47 landskampe for Tyskland, som han var med til at hente VM-sølv med i 2002.

Han nåede tre sæsoner i Real Madrid og har også spillet for Schalke 04 og Dortmund.

