Stjernen i racisme-sag: Kaldte mig retarderet og røvhul

Kosmetisk kirurg anklages for racisme mod Jérôme Boateng efter trafikuheld

En ellers fredelig tirsdag i midten af juni udviklede sig heftigt til den ubehagelige side, da Bayern Münchens stjerneforsvarer Jérôme Boateng kørte i en forstad til den sydtyske storby.

To andre bilisters ageren betød, at han måtte hugge bremserne i, hvilket fik temperamentet i kog.

Angiveligt fløj verdensmesteren fra 2014 ud af kareten, en i øvrigt lækker Mercedes G-klasse, for at skælde ud.

Det gik i første omgang ud over Ludger Meyer, en plastikkirurg, der som én af de to øvrige bilister foran, havde foretaget en hård opbremsning for snuden af Boateng.

- Jeg blev nødt til at bremse på grund af en skraldebil, der pludselig kom over i min vejbane. Jeg kunne enten trække ud i en anden bane eller hugge bremserne i. Jeg valgte at sænke farten, har Meyer forklaret til tv-stationen RTL.

Ifølge Bild Zeitung fik det Boateng op i det røde felt. Han svinede angiveligt Meyer til, hvilket plastikkirurgen har bekræftet.

- Han kaldte mig retarderet og et røvhul, har Meyer sagt.

'Det er skandaløst'

Han fik optaget en del af sammenstødet på sin mobiltelefon, som RTL har offentliggjort. Den viser ikke alverden men får dog dokumenteret, at det i den periode, telefonen optog, mest var Boateng, der var den ophidsede part.

Efterfølgende er politiet i München gået ind i sagen. Primært fordi Boateng hævder, at Meyer ved samme lejlighed kaldte ham for neger.

Ifølge de tyske medier fik det blot Boateng til at hæve stemmen og give igen.

Ludger Meyer afviser kontant at skulle have udtrykt sig racistisk overfor Boateng.

- Det har jeg aldrig gjort. Det er løgn. Det er fuldstændig skandaløst og en vittighed, siger han.

Skulle det vise sig at være sandt, at Boateng blev udsat for racisme, er det ikke første gang.

I foråret 2016 sagde den højreorienterede politiker Alexander Gauland fra Alternative für Deutschland-partiet, at: ’Folk han lide ham som fodboldspiller, men de vil ikke have en Boateng som nabo’.

Myndighederne arbejder nu videre med sagen og undersøger, om der er hold i anklagerne fra Boateng.

