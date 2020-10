Stjernen med fire kasser i mål-orgie

Bayern München indledte sæsonen i Bundesligaen med at maltraktere Schalke 04 med de svimlende cifre 8-0.

Men siden er gassen gået noget af Bayern-ballonen, og holdet har ikke leveret lige så overbevisende præstationer i de to seneste ligakampe.

For en uge siden tabte mesterholdet 1-4 ude til Hoffenheim, og søndag aften vandt Bayern München med stort besvær 4-3 hjemme over Hertha Berlin efter et straffespark i overtiden.

Alle fire Bayern-mål blev scoret af holdets topscorer, Robert Lewandowski.

Lewandowski havde bragt Bayern München foran med 2-0 på scoringer på hver sin side af pausen.

Efter 40 minutter stod han klar på et indlæg fra Serge Gnabry og scorede til 1-0. Det skete i samme angreb, hvor han lige havde haft et farligt hovedstød.

Seks minutter efter pausen fordoblede han føringen ved at hamre bolden i nettet fra kanten af feltet.

Men Hertha Berlin udlignede til 2-2 på scoringer af angriberen Jhon Cordoba og Matheus Cunha efter 60 og 71 minutter.

Så skulle der endnu en scoring til fra Lewandowski, som efter forarbejde fra Thomas Müller bare skulle sende bolden det sidste stykke ind over stregen. Så stod det 3-2 efter 85 minutter.

Efter 88 minutter udlignede netop indskiftede Jessic Ngankam til 3-3 på et hovedstød.

Men det var ikke nok til point for Hertha Berlin, som havde svært ved at håndtere en vis herre fra hjemmeholdet.

I overtiden udnyttede Lewandowski et straffespark, der blev begået mod ham selv, og så kom de tre point alligevel hjem til forhåndsfavoritten.

Bayern München har nu seks point efter tre kampe på fjerdepladsen. RB Leipzig, Augsburg og Eintracht Frankfurt har syv point i toppen af tabellen.

Augsburg spillede tidligere søndag 0-0 ude mod Wolfsburg. Backen Mads Pedersen sad på bænken i hele kampen for Augsburg.