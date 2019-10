Stjernen suspenderet: - Han tester grænser

Dortmund var uden Jadon Sancho, da Borussia Mönchengladbach lørdag aften blev besejret med 1-0 i Bundesligaen.

Ifølge tyske Kicker havde det engelske stortalent ikke overholdt en aftale om, hvornår han skulle være tilbage i Dortmund efter landskampspausen, og Lucien Favre valgte derfor at udelade Sancho af truppen.

Nu bekræfter manageren, at kantspilleren var udeladt af disciplinære årsager - dog uden at kommentere specifikt på årsagen.

- Jeg vil ikke kommentere på det. Det skyldes disciplinære årsager. I morgen er en ny dag. Sådan er det. Det forbliver internt i klubben, siger Favre efter kampen.

Lucien Favre bekræfter, at Sancho var udeladt af disciplinære årsager. Foto: Leon Kuegeler / Ritzau Scanpix.

Tyskernes sportsdirektør, Michael Zorc, regner til gengæld med, at Sancho er tilbage i onsdagens Champions League-kamp mod Inter.

- Vi har et ansvar over for klubben og truppens hygiejne. Derfor gav beslutningen sig selv. Han trænede alene i dag (lørdag, red.), og vi regner med, at han er tilbage mod Inter.

- Han er kun suspenderet i dag (lørdag, red.). Jadon er en god fyr, men han er meget ung. Han tester sine grænser, og derfor valgte vi ikke at udtage ham.

19-årige Sancho har lavet tre scoringer og seks oplæg i syv Bundesliga-kampe i denne sæson.

