Stjernen synger 'forbudt' sang

Bayern München-stjernen og den tyske landsholdsanfører, Manuel Neuer, er kommet i store problemer, efter han er blevet spottet i en video, hvor han synger med på en kroatisk sang.

Den uheldige episode fandt sted i Kroatien, hvor Manuel Neuer i øjeblikket er på ferie sammen med sin målmandstræner i Bayern München, Toni Tapalovic.

I videoen ser man Manuel Neuer stå og være i glimrende humør, mens han synger med på sangen 'Lijepa li si' (Jeg elsker dig på dansk, red), som den kroatiske musiker Marko Perkovic med tilnavnet Thompson står bag.

Og det er her, kontroversen opstår. For hvis man kender til Kroatiens historie, vil man vide, at sangen refererer til et område i nabolandet Bosnien-Herzegovina. der blev erobret af bosniske kroatere, der var støttet af landets regering under Balkan-krigene i 1990'erne.

Manuel Neuer er kommet i modvind efter sin sang i Kroatien. Foto: Ritzau Scanpix

Marko Perkovic med kælenavnet 'Thompson' skrev sangen i 1998, hvorefter han blev udelukket fra at optræde i en række europæiske lande. Kunstnernavnet stammer fra den maskinpistol, som han selv bar under Kroatiens uafhængighedskrig.

Kritikere har derfor kædet den kroatiske sanger sammen med Kroatiens Nazi Ustasha-regime. Regimet var et marionet-regime, der dræbte mere end 100.000 mennesker i koncentrationslejre under anden verdenskrig. Marko Perkovic 'Thompson' skulle således sympatisere med regimet.

BBC skriver desuden, at man har kontaktet Bayern München for at få en uddybende kommentar på videoen, der florerer på nettet uden at få en efterfølgende reaktion.

Det vides derfor ikke med sikkerhed, om Manuel Neuer rent faktisk forstod, hvad der blev sunget om. Men skal man tro tyske Bild, så har klubbens ledelse fortalt, at han aldrig talte kroatisk med de andre personer, der optræder i videoen.

Du kan se hele videoen her eller via Twitter-videoen nedenfor.

