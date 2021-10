Stjernens corona-mareridt: Endte i kørestol

Den norske landsholdsmålmand Rune Jarstein blev så syg af coronavirus, at han var afhængig af en kørestol

Det kan have store konsekvenser at blive smittet med coronavirussen.

Også selv om man er professionel atlet.

Det kan den norske landsholdskeeper Rune Jarstein skrive under på.

Således blev Hertha Berlin-spilleren så syg, da han i foråret blev smittet, at han endte i kørestol. Det fortæller han til tyske Bild.

- Jeg fik to tabletter med paracetamol (det smertestillende stof i eksempelvis Panodil, red.) den første dag på hospitalet. Jeg følte, at jeg havde behov for mere, fortæller Jarstein om den skræmmende oplevelse.

- De første dage på hospitalet var jeg ikke engang i stand til at se fodbold på iPaden. I den periode var jeg kun udenfor to gange, og var nødt til at sidde i kørestol, forklarer nordmanden, som blev smittet i forbindelse med en landsholdssamling 4. april, og siden måtte lade sig indlægge.

Rune Jarstein, der her hilser på landsmanden Erling Haaland under en Bundesliga-kamp i marts i år, har ikke været i aktion, siden han blev smittet med corona 4. april. Foto: Ritzau Scanpix

Da han returnerede til Tyskland, begyndte han at få feber, og efter tre dage var Rune Jarstein ramt af smerter i hele kroppen.

Heldigvis slap den 37-årige målmand hurtigt ud af hospitalet, men da han skulle testes af klublægen i Hertha Berlin, stod det klart, at noget var helt galt.

Her stoppede lægen Rune Jarstein, inden han med elektroder tapet til kroppen skulle til at hoppe op på ergometercyklen.

For Jarsteins hjerterytme fik alarmklokkerne til at ringe.

- Lægen havde sammenlignelige data fra de tests, der bliver foretaget jævnligt, og forskellen var enorm. Noget var galt. Han undersøgte mit hjerte, og fandt en betændelse i hjertemusklen, fortæller Rune Jarstein, der naturligvis blev temmelig skræmt af den besked, han fik af lægen.

Jarstein fik nemlig at vide, at han ikke måtte foretage sig noget, som kunne forhøje pulsen. Så kunne det gå galt, lød advarslen.

Nu er den norske målmand dog omsider tilbage på træningsbanen.

- Jeg troede hele tiden på, at jeg ville komme til at spille igen. Efter så lang tid var det en lidt uvant fornemmelse at tage fodboldstøvler og målmandshandsker på igen. Men det er en god følelse, lyder det fra målmanden, der først blev vaccineret efter sit sygdomsforløb.

