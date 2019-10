Støttede krigshandlinger: Nu er han fritstillet

Det får konsekvenser for Cenk Sahin, at han på Instagram viste sympati for tyrkisk militæroffensiv

Tyrkiske Cenk Sahin er blevet fritstillet af sin tyske klub FC St. Pauli, efter han på sin Instagram-profil støttede tyrkisk militærs krigshandlinger mod kurdiske styrker i Syrien.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Efter flere diskussioner med fans, medlemmer og venner med tyrkiske rødder, er vi blevet klar over, at vi ikke kan og skal dømme efter forskellige kulturelle opfattelser og holdninger.

- Vi er uden diskussion imod krigslignende handlinger, da disse strider fundamentalt imod organisationens værdier, skriver FC St. Pauli på baggrund af et Instagram-opslag, hvor Sahin udviste sympati og støtte for militærets aktion.

På hjemmesiden fremgår det også, at Cenk Sahins kontrakt ikke er ophævet, men at han er fritaget for kamp og træning - og at han frit kan skifte til andre klubber.

Det har Sahins tidligere klub Istanbul Basaksehir tilsyneladende registreret, for i et opslag på Twitter opfordrer de Cenk Sahin til at komme hjem.

I forbindelse med Tyrkiets sejr over Albanien fredag optrådte flere tyrkiske spillere med en militærsalut - med tydelig henvisning til tyrkisk militærs offensiv i det nordøstlige Syrien. Det har efterfølgende fået UEFA til at se nærmere på sagen, fordi man ikke tolererer referencer til politik i forbindelse med kampene.

Cenk Sahin har efterfølgende fjernet opslaget fra sin Instagram-profil.

De tyrkiske landsholdsspilleres fejring af sejrsmålet var ikke til at tage fejl af. Foto: HUSEYIN ALDEMIR/Ritzau Scanpix

