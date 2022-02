Stor avis pisser Putin af

EU, Nato og en lang række lande og andre aktører har allerede sanktioneret Rusland, efter at Vladimir Putin har taget kraftige skridt mod en invasion i Ukraine.

Tirsdag bremsede den tyske forbundskansler Olaf Scholz godkendelsen af gasledningen Nord Stream 2, og nu følger den store tyske avis Bild trop.

Under overskriften 'BILD sætter en stopper for Putins annoncering', kritiserer avisen i skarpe vendinger, at Champions League-finalen skal spilles i Sankt Petersborg, samt at man er tvangsindlagt til at se russiske Gazprom som sponsor for Champions League og den tyske storklub Schalke 04.

Derfor tager avisen nu sagen i egen hånd og fjerner russiske firmanavne i det omfang, det kan lade sig gøre.

- BILD sætter en stopper for Putins trøjereklamer indtil videre. Vi overstreger logoet i avisen og på internettet med kravet: Frihed til Ukraine, lyder det afsluttende i klummen, som er skrevet af avisens sportschef Walter M. Straten.

Det er slut med Gazproms reklamer i Bild. Her er navnet fjernet fra Schalke 04's trøjer.

Gazprom, som er Ruslands største virksomhed, har været sponsor for Champions League siden 2012.

Den russiske stat ejer majoriteten af selskabet, der også lægger navn til det stadion i Sankt Petersborg, som efter planen skal være vært for Champions League-finalen i maj.

UEFA overvejer dog i øjeblikket, om den kamp skal flyttes på grund af konflikten mellem Rusland og Ukraine.

