Stor succes for Robert Skov

Robert Skov satte et solidt aftryk i sin første hjemmekamp for Hoffenheim i den tyske Bundesliga.

Den tidligere FC København-spiller leverede en assist til 2-1-målet mod Werder Bremen. Kampen endte med en sejr på 3-2 til Hoffenheim.

Efter en times spil sendte Robert Skov smart videre til angriberen Ilhas Bebou, som scorede sikkert til 2-1.

Kort efter viste Robert Skov også en prøve på sit gode venstreben, da han huggede til bolden fra distancen. Forsøget gik dog en meter forbi den ene stolpe.

Efter 69 minutter blev Robert Skov, der for anden kamp i træk blev brugt som angriber, skiftet ud.

Hoffenheim var i første omgang ikke i stand til at holde 2-1-føringen, selv om Werder Bremen var blevet reduceret til ti mand efter to gule kort til Johannes Eggestein.

Japaneren Yuya Osaka udnyttede nogle store huller i Hoffenheim-forsvaret og udlignede til 2-2 efter 81 minutter.

Udligningen kom fire minutter efter det røde kort til Eggestein.

Det lykkedes dog for Hoffenheim at score endnu en gang i det målrige opgør, da Pavel Kaderábek headede det afgørende 3-2-mål i nettet efter et hjørnespark.

De to første mål i kampen blev også sat ind efter hjørnespark.

Efter 42 minutter headede angriberen Niclas Füllkrug Werder Bremen foran med 1-0 efter et hjørnespark.

Og ti minutter efter pausen udlignede Hoffenheims Ermin Bicakcic med et hovedstød til 1-1 efter et hjørnespark.

Der var også en dansker i aktion i en af de øvrige kampe i Bundesligaen.

Angriberen Marcus Ingvartsen spillede de første 72 minutter for oprykkerklubben Union Berlin, som spillede 1-1 ude mod Augsburg.

Backen Mads Valentin Pedersen sad på bænken i hele kampen for Augsburg, mens målmanden Jakob Busk fortsat er skadet hos Union Berlin.

